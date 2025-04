Tényellenőr: Magyar Péter pártja Ukrajna támogatására buzdítja a szavazókat

Ukrajna EU-s csatlakozásával kapcsolatban többen állást foglaltak az utóbbi időben. Hallhattunk határozott elutasító, ugyanakkor határozottan támogató megszólalásokat is – írja a Tényellenőr nevű oldal.

A volt miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc például határozottan keleti szomszédunk uniós tagsága mellett érvelt.

...azt mondjuk, hogy nemzeti érdekünk, emberi tisztességünkből következő kötelességünk Ukrajna támogatása.

Orbán Viktor és a kormánypártok az egyértelmű „nem” pártján vannak, de a hamarosan induló véleménynyilvánító szavazáson az emberek véleményét megkérdezik a témában és az eredmény fényében döntenek a kérdésről.

Magyar Péter és pártja az Európai Parlamentben többször Ukrajna és a háború oldalára állt. Emlékezetes eset, amikor a Tisza képviselői ukrán pólóban ültek be az ülésre. Most azt a látszatot próbálta kelteni a Tisza elnöke, hogy nem foglal állást a kérdésben, miközben a miniszterelnököt vádolta hamisan azzal, hogy megszavazta volna a csatlakozási tárgyalások megkezdésének jóváhagyását. Valójában ugyanis Orbán Viktor nem vett részt a vonatkozó szavazáson.

A Tisza március 15-i gyűlésén bejelentették: megkérdezik az embereket, és elindítják virtuális szavazásukat.

Hogyan kell szavazni? A kampányvideóban kétszer is az IGEN-t húzzák be

A szavazáshoz „Hogyan kell szavazni?” címmel útmutatót készítettek. Ebben a Magyar Péter csatornáján is közzétett, szavazásra buzdító kampányvideóban kétszer is egyértelműen az „IGEN” választ ikszelik be a 13., „bónusz” kérdésnél, amely így szól:

Támogatja Ön, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen?

Lásd az alábbi videóban 0:56-nál és 1:05-nél is. IGEN és megint csak IGEN.