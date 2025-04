Terasztetőt építenél? Ezekre a hibákra senki sem figyelmeztetett - mostanáig

A felhasználási területtől az árnyékolón, az elektromos kiegészítőkön és az egyéb extrákon át az alapanyaggal bezárólag számtalan olyan tényező van, ami meghatározza egy terasztető árát, de nulladik lépésként mindig meg kell határozni, hogy az adott helyszínen mi az, ami megvalósítható, és minek van értelme.



Tuza István, a sokéves tapasztalattal rendelkező Terasztető Mester tulajdonosa, elmondta, az érdeklődők szinte kivétel nélkül kész igényekkel állnak a szakemberek elé, de a helyszíni felmérést követően az esetek 60 százalékában végül más mellett döntenek.



Példaként említette, hogy a motoros lamellás pergola az elmúlt években nagyon felkapottá vált, ami jó és költséghatékony választásnak tűnhet, azonban egy esztétikus, időtálló, egyedi méretre készült pergola ára könnyen elérheti egy kisebb terasz beépítésének költségét is, főleg motoros lamellás verzió esetén.



“A megrendelők gyakran szeretnének üvegből készült teraszokat is. Az üveg esztétikailag valóban verhetetlen, de minden esetben árnyékolót kell rakni. Tavasz elején is magas a hőmérséklet, de nyár elején kiváltképpen kellemetlen tud lenni a hőség egy terasz esetében, amely üvegtetővel pont azt a funkcióját veszti el, amiért építik. Ráadásul takarítás szempontjából is kényes az üveg, mert a sivatagi homok, a szmog, a bogárfoltok mind azonnal meglátszanak rajta” – figyelmeztetett a szakember.



Hozzátette, az elmúlt években általuk épített több száz terasz esetén nagyon beváltak az olyan polikarbonát fedésű terasztetők, amik nem UV- szűrősek, hanem UV-tükrösek. Ez lényeges különbség, mert nem elnyeli a szűréssel a sugarakat, hanem visszaveri a szem számára nem látható fénytartományt, ami a hőenergiát tartalmazza. Így ha az udvaron 32 Celsius-fok van, akkor a polikarbonát alatt is ugyanennyi lesz. A polikarbonát opál színezete miatt nem is látszódik meg rajta semmi, szinte öntisztulónak lehet nevezni.



Éveket nyerhetünk magunknak az alumínium terasztetőkkel



Sokáig fából vagy szénacél zártszelvényből készültek a teraszfedések és autóbeállók, de ma az alumíniumnál nincs jobb alternatíva, 10-20 éves távlatban egy anyag sem tudja megközelíteni a hatékonyságát.



„Az alumínium nem rozsdásodik, nem vetemedik, az UV-ra érzéketlen, jóval nehezebben sérül, de ha meg is sérült, nincs az, mint a vasnál, hogy alátáskásodik, vagy mint a fánál, hogy a bogarak megzabálják. Nem véletlen az sem, hogy az 50-60 éves gyárépületekben a kezeletlen alumínium nyílászáróknak semmi baja” – mutatott rá.



A családi vállalatuk is kizárólag Belgiumban gyártott alumínium rendszerekkel dolgozik, melyek előnyei közé sorolható, hogy a fedésük különböző anyagokkal is megoldható. Stabilitásuk rendkívüli, akár 7 méteres szélesség és 6 méteres kinyúlás is elérhetők alátámasztás nélkül.



“Ezeknél a terasztetőknél az építési technológia új szintet képvisel, nemcsak időtállósága, hanem esztétikuma miatt is. Gyakran futunk bele olyan megrendelésekbe, ahol a régen épített teraszt megette az idő vasfoga, az beázik, rossz az árnyékolása, és emiatt a kánikulában használhatatlan” - fejtette ki Tuza István.



Szót ejtett arról is, hogy sajnos nagyon sok kókler kivitelező cég van a piacon, ezért is indította el évekkel ezelőtt a ma már népszerű TikTok és Facebook csatornáját, ahol bemutatja, mi a terasz kivitelezésének helyes módja, milyen szerkezetek mire jók, és milyen munkafolyamatok vannak. Ezzel edukálni is szeretné az embereket, hogy mit várhatnak el egy-egy szakértőtől.



Tuza hozzátette: aki nyárra szeretne magának teraszt, annak időben kell lépnie, mert az egyedi terasz legyártása, kivitelezése mérettől, színtől és felszereltségtől függően ugyan változik, de mindenképpen több hetet vesz igénybe. Ugyanakkor léteznek a kínálatukban, új, akár webshopon megrendelhető és pár napon belül átvehető Easy alapszerkezetek, melyeket otthon össze lehet rakni. Erről a megrendelők részletes leírást, bemutatót kapnak, de cégük természetesen segít ezek kivitelezésben is szükség szerint, de két, barkács alapismeretekkel rendelkező ember össze tudja állítani.