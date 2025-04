Így trükközik a börtönből Till Tamás gyilkosa

Huszonnégy év után derült fény Till Tamás tragédiájára, de szülei még mindig nem kaptak elégtételt – sem erkölcsileg, sem anyagilag.

2000-ben tűnt el nyomtalanul a mindössze 11 éves Till Tamás, akinek holttestét csak 2023 nyarán találták meg Baja közelében. A rendőrségi vizsgálat megerősítette, hogy a kisfiút meggyilkolták. A gyilkosság elkövetését F. János beismerte, amit egy poligráfos vizsgálat is megerősített, ennek ellenére a férfi – az elévülésre hivatkozva – hosszú időre szabadon távozhatott. Az ügyészség azonban úgy ítélte meg, hogy a gyilkosság ebben az esetben is büntethető, így F. Jánost 2024 decemberétől előzetes letartóztatásba helyezték. Jelenleg is a kecskeméti börtönben várja a bírósági eljárás folytatását, annak ellenére, hogy vallomását időközben visszavonta.

Till Tamás szülei kezükben a gyerek egyik fotójával

Fotó: Újvári Sándor / Mediaworks Archív

A gyászoló szülők összesen 80 millió forintos sérelemdíjat követelnek, amelyhez még 25 év kamatai is hozzájárulnak. Azonban egyre valószínűbb, hogy ebből az összegből nem látnak viszont semmit, mivel a gyanúsítottnak nincs végrehajtható vagyona.

A sérelemdíj fedezetét egy XXIII. kerületi, Pimpó utcai társasház jelenthetné, amelyet F. János használ. Az ingatlan azonban nem az ő nevére van bejegyezve, és a nyomozási bíró elsőfokon már el is utasította a szülők kérelmét annak lefoglalására.

Lichy József, Till Tamás szüleinek ügyvédje szerint F. János ugyan nem tulajdonosa az ingatlannak, viszont holtig tartó haszonélvezeti jog illeti meg, ami kizárja annak eladását vagy megterhelését a beleegyezése nélkül.

„Ez az egyetlen vagyontárgy, amely értékét tekintve fedezhetné a szülők kártérítési igényét. Ha nem kerül bűnügyi zár alá, nem lesz mód végrehajtani a sérelemdíjat” – nyilatkozta az ügyvéd a hirado.hu-nak.

Az ügyvéd hangsúlyozta: a szülők célja nem a bosszú vagy mások vagyonának elvonása, hanem az, hogy a gyanúsítottnak a büntetőjogi felelősség mellett vagyoni következményekkel is szembe kelljen néznie.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy F. János a börtönből is aktívan próbálkozik: ismerősein keresztül intézi, hogy az ingatlan tulajdonjoga és haszonélvezeti joga is más nevére kerüljön. Az épületet már több online hirdetési felületen is feltüntették eladásra. A jogi képviselő szerint ezek a lépések nem valódi értékesítési szándékon alapulnak, hanem tudatos próbálkozások az esetleges vagyonzár kijátszására.