A Tisza Párt titokban segíti a budapesti hídlezárásokat – fotók

Ahogy az Origo is beszámolt róla, Magyar Péter pártja nem árulja el, támogatják-e a Pride-ot. Egy, a Metropolhoz eljuttatott képernyőfotó alapján arra lehet következtetni, hogy a Tisza Párt egy zárt, online csoportban a tagokat arra ösztönözte, osszák meg Hadházy Ákos posztját, amelyben a politikus a Budapestet hetek óta megbénító Pride-párti tüntetéseket népszerűsíti.

A bejegyzést az úgynevezett „Visszhang” nevű Facebook-csoportban tették közzé:

Fotó: Metropol

Az utasítások között szerepelt az is, hogy ha kimennek a tüntetésre, semmiképp ne jelenjenek meg olyan öltözetben, amelyből a Tisza Párthoz vagy Magyar Péterhez való kötődésükre lehetne következtetni. A cél egyértelműen az volt, hogy rejtve maradjanak a nyilvánosság előtt. A kiszivárgott képen jól kivehető, hogy a csoportban korábban Magyar Péter egy Lázár Jánost bíráló posztját is terjesztésre ajánlották. Az adminisztrátorként azonosított Ladányi Judit profilja nyilvános bejegyzései szerint is aktívan támogatja Magyar Pétert.

A Kontroll nevű portál, melynek tulajdonosa Magyar Péter öccse, Magyar Márton, a Pride-blokádot többször online közvetítette. A felvételeken sorozatosan láthattunk olyan résztvevőket, akik a Tisza Párt webshopjában megvásárolható, rajongói ruhákat viseltek:

Fotó: Metropol

Magyar Péter régóta menekül a Pride betiltása kapcsán neki feltett kérdések elől, és amikor a sajtónak mégis sikerült megszólaltatnia, egyszerűen csak gumicsontnak nevezi a kérdést, amivel szerinte nem kellene foglalkozni.

A Tisza webshopjában kapható pulóver:

A "fekete-ingesek" egyenruhája a Tisza-párt webshopjában

A teljes cikk ide kattintva olvasható.