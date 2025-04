Hiábavaló volt a Tisza Párt színjátéka: Magyar Péter szerepéről saját képviselője rántotta le a leplet

Múlt héten robbant a hír, hogy Magyar Péter EP-képviselője kiállt a Magyarországot sújtó szankciók mellett. A balliberális médiumok habozását követően az egész sajtót bejárt videóban Kollár Kinga a hazánknak járó uniós források visszatartását hatékony eszköznek nevezte, a magyarok romló életminőségében pedig pozitívumot látott. A folyamatok együttes hatásaként ugyanis – Kollár szerint – nő a Tisza Párt győzelmi esélye 2026-ban. A tiszás EP-képviselő által felállított értelmezési keretben tehát a pártpolitikai számítás magasabb rendű célként tételeződik, mint a nemzeti érdek.

Ugyanakkor Kollár az elméleti fejtegetés mellett gyakorlati példát is hozott. Eszerint az RRF [Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz] programból 50 hazai kórházat lehetett volna felújítani, amiből – így Kollár – „nem lett semmi”. Takács Péter egészségügyi államtitkár egy posztjában tételesen felsorolta azokat az kórházakat, rendelőintézeteket és mentőállomásokat, amelyek a forrásból megújulhattak volna. Míg Lázár János az elmaradó villamos- és vasútfejlesztések, gépjárműbeszerzések felsorolását adta közre. A Tényellenőr, az egészségügyi államtitkár listájára támaszkodva, cikkében aztán rámutatott, hogy

Magyar Péter 2024 nyarán több olyan kórházban – például Vácon és Szolnokon – is járt, és kritizálta a tapasztaltakat, amiket a magyar kormány pontosan a visszatartott uniós forrásokból újított volna fel.

Magyarig felcsapó tiszai hullámok

Azt, hogy a Kollár Kinga megszólalás keltette – végül tüntetésbe is torkolló – elemi felháborodás Magyar Pétert is elérte, jól mutatja, hogy a Tisza Párt vezetője a saját csatornáin is kénytelen volt az ügyet magyarázni. Magyar kármentő kommunikációjának egyik csapásiránya egy 2006-os gyurcsányi hazugság újrahasznosítási kísérlete lett.

A másik, vélhetően a Tisza-tábor megnyugtatására szánt üzenet pedig lényegileg megerősítette Kollár Kinga kijelentéseinek helyességét.

Én biztos egy kicsit másképpen fogalmaztam volna, de alapvetően amiket [Kollár Kinga] elmondott, azok tények – nyilatkozta a Blikknek Magyar Péter.

Magyar tehát kettéválasztotta Kollár megszólalásának formáját és tartalmát, és miközben a formát elvetette („egy kicsit másképpen fogalmaztam volna”), a tartalommal azonosulni tudott („amiket elmondott, azok tények”).