Jégeső és villámárvíz: ítéletidő tarolta le a fél országot – videó

Ahogy az Origo is beszámolt róla, szerdától zivatarosra fordult az idő és csütörtökön 14 vármegyére szóló figyelmeztetést adtak ki. Ráadásul az időjárás előrejelzés szerint még tovább romlik az idő a hétvégén.

Bács-Kiskun vármegye

A Baon arról számolt be, hogy több városban is pillanatok alatt hömpölygő folyóvá változtak az utcák. Több hullámban csaptak le a lassan mozgó zivatarok Bács-Kiskun vármegye egyes részein csütörtök délután.

Míg voltak olyan települések, ahol porzottak az utak, mert egy csepp eső sem esett, addig másutt villámárvizek öntöttek el településeket.

Bács-Kiskun vármegye több települése is víz alá került

Fotó: Pozsgai Ákos

Kiskunhalason a város több részét elöntötték a villámárvizek, azokon a helyeken sem tudott elfolyni a rövid idő alatt lehullott csapadék, ahol az elmúlt években újították fel a csapadékelvezető hálózatot. Néhány órára víz alá került a város több pontja is

Több zsilipet is megnyitottak a szakemberek, így a hirtelen lezúdult nagymennyiségű csapadék a felsővárosi csapadékelvezető rendszeren keresztül akadálytalanul juthatott a Sóstó melletti víztározóba.

Ráadásul, ha ez nem lenne elég, írtunk róla, hogy múlt héten tornádó tarolta le Soltvadkertet. Tetőket tépett le, jég verte szét az ablakokat.

A radarképek alapján az átvonuló zivatarcellák forgó zivatarok, szupercellák lehettek. A vihar fóliasátrakat szaggatott szét, öntözőrendszereket tett tönkre, és a cserepes növények 90 százalékát elpusztította.

Fotó: baon.hu

Komárom-Esztergom vármegye

A Kemma arról ír, hogy villámárvízzel és jégesővel érkezett meg hozzájuk az ítéletidő.

Egy óra leforgása alatt zúdult le a kajárpéciekre a havi csapadékmennyiség.

Bodajkról is több órás esőt jelentettek és nagy mennyiségben jég is hullott. Tata és Tatabánya környéke viszonylag megúszta az ítéletidőt, de parkolókban, árkokban így is szépen felgyülemlett az esővíz.

Fejér vármegye

A Feol arról számolt be, hogy Fejér vármegye szívében, néhány kilométerre Székesfehérvártól, borsó nagyságú jéggel érkezett a tomboló vihar.

Megbolondult az időjárás: hatalmas eső zúdult Bodajkra, jég is esett

Fotó: feol.hu

Egy hónapon belül már másodjára árasztotta el villámárvíz Igar-Vámszőlőhegyet. Az alábbi felvételeken jól látható, hogyan ömlött a víz, a bevezető úton araszolva tudtak beérni a településre az autók, de volt akinek az udvarát is teljesen ellepte az víz.