Tornádó tarolta le Soltvadkertet: tetőket tépett le, jég verte szét az ablakokat – videó

Kiskunhalast is elöntötte a víz

A vihar miatt most Kiskunhalason is néhány órára víz alá került a város több pontja is, ahol bokáig érő vízben jártak a gyalogosok. A városi piac előtt is tengelyig érő vízben gázoltak az autók. A gyalogosok néhol combig érő vízben gázoltak.

A város északi oldalán több zsilipet is megnyitottak a szakemberek, így a hirtelen lezúdult nagy mennyiségű csapadék akadálytalanul juthatott a Sóstó melletti víztározóba, onnan a tó vizét tovább duzzasztva.

Információk szerint néhány óra alatt több mint 40 milliméter eső esett a térségben. A BAON úgy tudja, hogy a vasúthoz közeli réteket is elárasztották vízzel, amely a környék termőföldjeit táplálja majd a szárazabb időszakokban.