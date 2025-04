Új részletek Till Tamás ügyében: így emlékszik a gyanúsított a tragédia éjszakájára

Ahogy az Origo is beszámolt róla, Till Tamás eltűnésének ügyében 24 éven át nem volt áttörés. Az évek során felmerült az emberrablás, az emberölés és a gázolás elmélete, sőt még egy Spanyolországig vezethető pedofilhálózatra is gyanakodtak. Tavaly augusztusban beszámoltunk róla, hogy megtalálták Till Tamás holttestét a rendőrök. Írtunk arról is, hogyan trükközik a börtönből a férfi.

F. Jánost azzal vádolják, hogy ő ölte meg Till Tamást, azonban legutóbbi nyilatkozata szerint nem gyilkosság történt, hanem tragikus baleset. Elmondása alapján a fiút véletlenül ütötte el az autójával. A férfi időközben visszavonta korábbi beismerését, és panaszt tett, mert állítása szerint nyomás alatt vallott. Az interjú során szóba került nehéz gyermekkora, valamint az is, hogy szexuális bántalmazás áldozata volt – írja a Blikk.

Milyen volt a gyerekkora?

F. János: Születésem után kerültem Kiskunfélegyházára nevelőszülőkhöz, akik idegenként neveltek és ezt éreztették is velem. Tízéves koromban tettek vissza intézetbe Dunavecsére. 14 évesen átraktak egy másik intézetbe, ahol a nevelők semmibe vettek bennünket, többször bántalmaztak. 18 éves koromig voltam az intézet tagja, rajziskolát végeztem és kertészetet tanultam. Szabadidőmben sportoltam és dolgozni jártunk.

Érte-e valaha bántalmazás vagy szexuális abúzus gyerekkorában?

F. János: 6-7 éves koromban közterületen megerőszakoltak, de ezzel kapcsolatban a hatóságok semmit nem csináltak. Az egyik intézetben a nevelők előtt a tömegfürdőben pucéran kellett lenni és egymást mosni. Volt, hogy szappant a földre dobták, amit fel kellett venni és az idősebb gyerekek a nemi szervüket az arcunkba, a fenekünkhöz nyomták. A rendőrségen feljelentést akartam tenni, de ezért is kaptunk.

Erőszakos embernek tartja magát?

F. János: Nem, nem érzem magam annak. Ha verekedést látok, hallok, akkor szinte leblokkolok. Kerülöm a konfliktust, ezért soha nem volt benne részem.

A gyanúsítás szerint szexuális indíttatással szólította le Till Tamást. Valóban így történt?

F. János: Nem. A vallomásomat rendőrségi kérésre mondtam, hogy legyen indíték arra, miért szólítottam le. A poligráf is ezt támasztotta alá, hogy nem volt semmi szexuális cselekmény.