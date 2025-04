Újabb árrésstop jön, mutatjuk, mely termékek lesznek jóval olcsóbbak

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy Facebookon közzétett videóban azt közölte, hogy szeretnék kiterjeszteni az árréscsökkentést az alapvető élelmiszerek után a háztartási cikkekre is. A miniszter szerint ugyanis az alapvető élelmiszerek mellett, mint a liszt, tojás, tejföl vagy például a csirkemell filé – amelyekre a kormány korábban már árrésstopot vezetett be – számos más termék is jelentősen befolyásolja az infláció mértékét. Éppen ezért szükség árréscsökkentés kiterjesztése.

A miniszter videójában említést tett a háztartási cikkekről, pipere cikkekről, amelyek árréstopjáról jelenleg gondolkodik a kormány.

Nagy Márton konkrétan is megnevezett termékeket, amik esetében szóba került a következő árrésstop: ilyen a mosószer, a mosogatószer, a tusfürdő, de ide tartoznak a babaápolási termékek, például a pelenka is.

Ezeken a termékeken a miniszter szerint akár 30% feletti árrések is vannak.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Videójában a miniszter kitért arra is, hogy a nem csak az érintett termékek köre lesz kiterjesztve, hanem az boltok köre is.

A következő tervezett árrésstopos hullám a drogériákat fogja érinteni, úgy, mint a DM, a Rossmann, vagy épp a Müller.

A kormány jelenleg vizsgálja annak a lehetőségét, hogy mik még azok a nem élelmiszer kategóriába eső termékek, amikre érdemes kiterjeszteni az árréscsökkentést.