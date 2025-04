Újabb intézkedéseket jelentett be a veszélyes vírus miatt az agrárminiszter

„Miért nem rendelnek el karantént?” – hangzott el a következő kérdés a sajtóeseményen. Nagy István erre úgy válaszolt: több ezer állatot egy légtérben tartó szarvasmarhatelepen a karantén nem jelent valódi megoldást, mivel a fertőzés így is könnyen továbbterjedhet. Felmerült az is, hogyan sikerült mégis megfékezni a járványt ötven évvel ezelőtt. A miniszter szerint ennek egyik fő oka az volt, hogy akkoriban nem volt jellemző a nagyüzemi szarvasmarha-tartás – a legtöbb helyen csak néhány állatot tartottak, így a fertőzött példányok elkülönítése és a járvány lokalizálása sokkal egyszerűbb volt.

Arról is szó esett a beszélgetés során, hogy a közösségi oldalon a kommentelők sérelmezik, hogy minden állatot leölnek, ahol a vírus megjelenik.

Mint az agrárminiszter elmondta, egyetlen egészséges állatot sem ölnek le. Az állatok az ilyen telephelyeken tünetmentes hordozók.

Miért nincs még vakcina a száj- és körömfájás ellen? – merült fel a kérdés. Nagy István elmondta, hogy a vakcinázás világszerte viták tárgya, különösen most, hogy a vírus Európában is megjelent. Ugyanis jelenleg az a nemzetközi gyakorlat, hogy ha egy ország beoltja az állatait, a többi állam nem vásárol tőle – ezért például a franciák ugyan alkalmaznak vakcinát, de az így kezelt szárnyasokat kizárólag belföldön értékesítik, exportálni nem is tervezik.

A cél továbbra is az, hogy megőrizzük a mentességi státuszt

– tette hozzá a miniszter, mivel a madárinfluenza, a sertéspestis és a száj- és körömfájás jelenleg nem gyógyítható betegségek.

A miniszter megerősítette előző napi bejelentését, amely szerint a járvány terjedésére reagálva az Agrárminisztérium pályázatot ír ki az állategészségügyi és járványügyi infrastruktúra fejlesztésére. A támogatásra szarvasmarha-, juh- és kecsketartó telepek jelentkezhetnek majd.

Szeretnénk, hogy egy éven belül megkezdődjön az újratelepítés, három éven belül pedig a szarvasmarha állomány elérje a járvány előtti számot

– hangsúlyozta Nagy István.