Ukrajna uniós csatlakozásáért a legnagyobb árat Budapest fizetné

Brüsszelben és Kijevben Budapest koporsóját ácsolják, ebben pedig a teljes ellenzék Brüsszel szövetségese. Magyar Pétertől Gyurcsányig mind ugyanazt mondják, ami Brüsszel érdeke, ez pedig a mielőbbi ukrán csatlakozás.Ezt elmondta Ursula von der Leyen is, Manfred Weber is és most már hűséges szolgájuk, Brüsszel Péter is. Ők mind magukra hagyták a magyarokat, ha rajtuk múlik, Ukrajna pár éven belül EU tag lesz, a magyaroknak pedig kampó.