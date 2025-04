Megkezdődött a Voks2025 szavazás Ukrajna uniós tagságáról, a véleménynyilvánító szavazás célja, hogy a magyarok saját maguk dönthessenek – mondta Halász János, a Fidesz képviselője napirend előtt az Országgyűlésben. Ukrajna erőltetett uniós tagsága nagyon súlyos károkat okozna Magyarországnak – tette hozzá.

Ukrajnával együtt a háborút is felvennénk az unióba.

A magyar gazdák pénzét az ukránok kapnák, és ez nagyon súlyos veszteséget jelentene a családoknak – mondta.

A gyorsított ukrán csatlakozás tönkretenné a magyar gazdaságot.

Ez az utolsó alkalom, hogy véleményt mondjunk erről a kérdésről, ezt a döntést nem lehet visszafordítani. Nem hagyhatjuk, hogy a fejünk felett döntsenek – mondta. Június 20-ig lehet szavazni, és Halász János arra kért mindenkit, hogy mondjon nemet Ukrajna gyorsított uniós csatlakozására.

Minderre Hidvéghi Balázs azt válaszolta, hogy a kormány a nemzeti érdek szempontjából dönt, míg az ellenzék a nemzetközi elvárások szerint jár el. A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára közölte, az ukrán csatlakozást a nemzeti érdek szemüvegén keresztül nézi a kabinet.

Az összes uniós forrás, ami a magyarok érdekét szolgálja, az mind menne Ukrajnába.

Hatalmas károkat okozna ez a magyar családoknak

Pár éven belül át akarják erőltetni Ukrajna uniós tagságát, és a gyorsító csomagot be is mutatták – mondta Simicskó István napirend előtt az Országgyűlésben. Manfred Weber ukrán párti kormányt szeretne látni, és erről szól Brüsszel és a Tisza Párt paktuma is – tette hozzá a KDNP frakcióvezetője. Az EU nincs abban a helyzetben, hogy egy ekkora nagyságrendű országot magára húzzon – tette hozzá. Szólt arról is, hogy Ukrajna EU-s tagsága minden magyar háztartásnak több százezer forintba kerülne, a gazdák elveszíthetnék a föld után járó támogatásokat.

Ha Ukrajna uniós tag lesz, akkor a tömeges olcsó munkaerő veszélyeztetné a munkahelyeket a béreket is.

Minderre Zsigmond Barna Pál azt válaszolta, hogy Ursula von der Leyen világossá tette, hogy az országot 2030-ig mindenképpen fel kell venni. A Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint senki nem tudja, milyen állapotban van Ukrajna, sőt még a területének a méretét és lakosságának a számát sem ismerjük.

Ukrajna mindezzel párhuzamosan nem teljesíti a koppenhágai kritériumokat, és a kisebbségek jogai sem érvényesülnek.

Van lehetőség jogorvoslatra a bírósági végrehajtással szemben

A bírósági végrehajtása a bírósági eljárás része, így ha valakivel szemben a végrehajtók intézkedtek, azok ellen a bíróság hozott jogerős döntést. A bírósági végrehajtással szemben több jogorvoslati lépés van – mondta Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára Toroczkai Lászlónak (Mi Hazánk). Az adósoknak minden lehetősége megvan arra, hogy jogorvoslattal éljenek. A kormány olyan javaslatokat tett a Ház elé, amelyek az adósokat védték – tette hozzá.

Az Országgyűlésnek egyensúlyt kell tartania a végrehajtást kérők és az adósok között.

Minden adott, hogy ezt az egyensúlyt megtartsák a végrehajtást végző szervezetek – mondta. A végrehajtó hatalomnak semmilyen lehetősége nincs abban, hogy Schadl György ügyében ítéletet mondjon, minden ügyben a bíróság döntött és a dönt a jövőben – mondta Répássy.