Ferencz Orsolya többek között arról beszélt az interjúban, hogy

Magyarország úttörő szerepet vállalt magára, amikor Szijjártó Péter miniszter 2019-ben bejelentette az Európai Űrügynökség miniszteri értekezletén, hogy űrhajóst fogunk a világűrbe küldeni.

Magyarország volt az első olyan európai ország, amely elkezdte a tárgyalásokat egy nemzeti kutatóűrhajós küldetéséről az amerikai partnerekkel.

Kapu Tibor magyar csokit visz majd az űrbe.

az olyan high-tech szektorokban, mint az űrkutatás és az űripar csak azok rúghatnak labdába, akik valódi tudással és képességekkel rendelkeznek.

csak és kizárólag a magas szintű tudás révén van esélyünk a nemzetközi versenyben helyt állni.

Április 12-én van az űrhajózás világnapja. Miért fontos és hasznos napjainkban az űrhajózás?

Az emberes űrrepülések során tanulmányozni tudjuk, hogy különböző szituációk milyen módon hatnak az emberi szervezetre, pszichére. Ez nagyon fontos, hiszen, ha hosszú távra szeretnénk berendezkedni a Holdon, és majd egyszer leszállni a Marson, illetve üzemszerűen használni a környező területeket a világűrben, ahhoz tudnunk kell, mire számíthatunk.

Egyáltalán nem mindegy, hogy miképpen tudjuk megóvni az űrhajósokat a világűrben a környező égitesteken tapasztalható zord körülményektől, amelyek igencsak igénybe veszik az emberi testet.

Egy űrhajós speciális, komplex kísérleteket és feladatokat képes végrehajtani. Ezeket a tevékenységeket egyelőre gépek nem tudják helyettesíteni, kiváltképp nem a világűrben, ahol a munkafolyamatok sokkal bonyolultabbak, mint a Földön.

Ferencz Orsolya miniszteri biztos Fotó: HUNOR Program/Facebook

Mi, magyarok hogyan állunk most világszinten az űrutazás terén?

Magyarország úttörő szerepet vállalt magára, amikor Szijjártó Péter miniszter úr 2019-ben bejelentette az Európai Űrügynökség miniszteri értekezletén, hogy űrhajóst fogunk a világűrbe küldeni. Ez akkor sokak számára hihetetlen volt, de a Külgazdasági és Külügyminisztériumban sikerült létrehozni egy olyan tudásbázist és szakmai hátteret, amely révén az ilyen ambiciózus terveket is meg lehet valósítani. Nem volt könnyű feladat, hiszen űrkutatásért felelős miniszteri biztosként először meg kellett teremteni a magyar űrszektor kormányzati lábát, amely addig lényegében hiányzott. Méltán lehetünk arra büszkék, hogy ez a munka odáig jutott, hogy hamarosan egy honfitársunk indulhat el a Nemzetközi Űrállomásra. Egy ilyen projekt összeállítása és végrehajtása hihetetlenül komplex feladat. Keveseknek adatott meg, pláne a régióból, hogy egy ilyen volumenű programot összerakhattak. Az, hogy ez realitássá vált, a Külgazdasági és Külügyminisztérium vezetését, az ott dolgozó diplomatákat, a kollégáimat, és persze a HUNOR Magyar Űrhajós Program csapatát dicséri.

Ráadásul Magyarország volt az első olyan európai ország, amely elkezdte a tárgyalásokat egy nemzeti kutatóűrhajós küldetéséről az amerikai partnerekkel. Nyugodtan mondhatjuk, sokakat inspiráltunk nemzetközi téren is arra, hogy belevágjanak egy hasonló programba.

Az is kuriózum, hogy nemcsak egy, hanem két űrhajóst is kiképeztünk, hiszen Kapu Tibor mellett Cserényi Gyula is bármikor alkalmas egy űrutazásra és komplex tudományos programok végrehajtására a világűrben. Ezért a HUNOR-program sikere több kiképzett űrhajós vállán nyugszik, amit más nemzetek közül nem sokan mondhatnak el magukról.