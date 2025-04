Elég sz*r a helyzet, a f*szom kivan! – videón, ahogy a dugóban ülők bosszankodnak a Pride-párti tüntetés alatt

Több hidat is elfoglaltak kedden délután és este a Pride-párti tüntetők Budapesten, megbénítva ezzel a főváros közlekedését. Az Origo a dugóban ülőket kérdezte a kialakult helyzet kapcsán. Videónkból az is kiderül, hogy nemcsak az autós, de a tömegközlekedést is akadályozták a tüntetők.

Mint ismert folytatják a budapesti tiltakozásokat a már elfogadott gyülekezési törvény ellen a Momentum és Hadházy Ákos. A megmozdulások tehát nem érnek véget, és a jövő hét kedden újabb demonstrációra kerül sor. Ráadásul Hadházy Ákos kedden arról beszélt: 24 órás tüntetésre készülnek. A keddi Pride-párti tüntetésen összesen négy hidat foglaltak el a tüntetők, teljesen megbénítva ezzel Budapest közlekedését. Területfoglalási engedélyük azonban csak az Erzsébet hídra volt. A gyülekezési jog nem járhat mások jogainak és szabadságának sérelmével – erről beszélt Gulyás Gergely a március 27-i Kormányinfón a budapesti hídlezárásokkal kapcsolatban. A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta: ebben az esetben néhány száz fő gyülekezése százezrek közlekedését tette lehetetlenné. A jogalkotó ezért készen áll arra, hogy reagáljon a helyzetre. Gulyás Gergely kijelentette: a jogszabály módosítása előtt tanulmányozzák a hídfoglalás ügyében hozott bírói döntést.

