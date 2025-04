Vitályos Eszter: A kormány minden évben garantálja az inflációkövető nyugdíjemelést

A kormány ahogy minden évben, 2025-ben is garantálja az inflációkövető nyugdíjemelést. A megszokott rend szerint novemberben mindig januárig visszamenő nyugdíj-kiegészítést fizetünk, ha az év végi tényleges infláció magasabb az év elején becsültnél. Ez idén is így van. Novemberben érkezik a nyugdíj-kiegészítés

– írta Vitályos Eszter.

Emellett, ahogy vállaltuk idén februárban is kifizettük a 13. havi nyugdíjat, és biztosítjuk a rezsicsökkentést, amelynek köszönhetően a magyar nyugdíjasok fizetik Európa legalacsonyabb gáz- és áramárát! A kereskedők élelmiszerár-emelését is letörtük. Az árrés-csökkentéssel átlagosan 18,8 %-kal csökkentettük a nyugdíjasok számára fontos alapvető élelmiszerek árát és a nyugdíjasoknak áfa-visszatérítést vezetünk be

– jelentette ki Vitályos Eszter.