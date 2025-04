VOKS 2025: Magyarország jövője is múlik Ukrajna EU-tagságán

Komoly téttel bír a most induló VOKS 2025 Ukrajna EU-tagságáról, hiszen az hosszú távon határozza meg Európa, és benne Magyarország sorsát. Egy esetleges ukrán EU-tagság számos potenciális veszélyt rejt magában, amelyek Magyarországot is érintik – mondta legújabb videóelemzésében Deák Dániel.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte: az ellenzéki sajtó azt veti fel kritikaként, hogy a magyar kormány a háború kitörése előtt, illetve közvetlenül a háború kitörésekor még támogatta Ukrajna EU-tagságát. E mögött az áll, hogy akkor még nem volt szó gyorsított eljárásról, ráadásul akkor még arra a béke eszközeként tekintettek. Ma azonban a helyzet alapjaiban megváltozott: ma már gyorsított eljárásról, 2030 előtti csatlakozásról van szó, emellett a háborús helyzet miatt Ukrajna egyáltalán nem áll készen a tagságra, a békefolyamatokat hátráltatná, és a romokban lévő ország gazdasági helyzete csak további instabilitást okozna Európában.

Kiemelte: a magyar kormány határozott álláspontja azt mutatja, hogy a pragmatikus megközelítés és a nemzeti érdekek védelme továbbra is elsődleges szempont a külpolitikában.

Ukrajna EU-integrációjának kérdése nemcsak politikai, hanem gazdasági és társadalmi szempontból is összetett és kihívásokkal teli probléma, amely a jövőben további vitákat generálhat az uniós tagállamok között.

A mostani véleménynyilvánító szavazás azért is fontos, mert ez világos mandátumot ad a magyar kormány kezébe az uniós tárgyalások során, határozottan tudja majd képviselni az álláspontját a magyar kormányfő.

Deák Dániel a veszélyeket sorolva elmondta, Ukrajna jelenlegi politikai helyzete rendkívül instabil, a háborús helyzet, a belső politikai feszültségek és a korrupció komoly problémákat okoznak. Egy EU-tagság esetén fennáll a veszély, hogy a tagállamok közötti egyetértés tovább bomlik, és Ukrajna nem tudja teljesíteni az EU által támasztott politikai és gazdasági követelményeket sem.

Emellett Ukrajna anyagi helyzete rendkívül aggasztó, hiszen a háború súlyosan érintette az ország gazdaságát, és a helyreállítási költségek óriásiak. Az EU-tagság nemcsak a támogatások, hanem a gazdasági reformok elvárásait is magával hozza. Ukrajna nem képes megfelelni ezeknek a követelményeknek, ez pedig nemcsak a saját, hanem az EU gazdasági stabilitását is veszélyeztetheti, ami közvetlen hatással van Magyarországra is. Elég csak az agrártámogatások kérdésére gondolni, amely kapcsán egy esetleges EU-tagság jelentős forrásokat vonna el hazánktól.

Az elemző hangsúlyozta: a Tisza Párt saját szavazása a közelmúltban támogatta Ukrajna EU-tagságát, 58 százalékos támogatottságot ért el köreikben ez a felvetés. Ez a támogatás a Kollár Kinga által leleplezett Brüsszellel kötött paktum eredménye, amelynek lényege, hogy Brüsszel forrásmegvonásokkal árt Magyarországnak, amelyből a Tisza Párt politikailag profitál, és ha esetlegesen hatalomra jutnának, akkor ők már támogatnák Ukrajna EU-tagságát.

Deák Dániel szerint egy esetleges Magyar Péter-féle győzelem fordulatot hozna a magyar külpolitikában: a szuverén magyar álláspont helyett egy, a brüsszeli akarat mögé betagozódó álláspont jelenne meg. Ők már nem ellenkeznének Ukrajna EU-tagsága ügyében sem, ahogyan támogatnák a migrációt, a genderpropagandát és a háborúpárti elképzeléseket is.