Meghódított a sportvilágot a magyar porcelánékszer manufaktúra

„Az anyag igazán értékálló, amit érdemes újra behozni a piacra, akár ékszer, akár díj formájában is, hogy a nagyi porcelán teáscsészéin túl is van élet. Sőt, használhatóvá tettük azt, és nem csak a vitrinen keresztül lehet nézegetni. De nem volt könnyű elfogadtatni az emberekkel ezt a fajta irányt, ugyanis még él az a nemzedék, akiknek a porcelán egészen mást jelent. Az őket követő generációk pedig nem is foglalkoztak ezzel. Tehát mindkét esetben egy tradíciót kellett eltörölni. Nyilván vannak korlátai is ennek az anyagnak, de rengeteg lehetőség rejlik benne. Egyre kevesebb porcelánhoz értő szakember, nem könnyű munkaerőt találni, ezért már a fiatalok képzésével is foglalkozunk.”