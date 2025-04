Zéró tolerancia a drogok ellen: Parázs vita kezdődik az Országgyűlésben

Orbán Viktor: Több mint ezer bevetés történt, és több mázsa kábítószert foglaltak le!

Több mint 3500 rendőr mozgósításával több mint ezer bevetés történt, és több mázsa kábítószert foglaltak le, „fülön fogtak kereskedőket, terítőket” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök április 4-én a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című! műsorában. A kormányfő rámutatott: beadták a szükséges törvénymódosításokat, ami azért fontos, hogy a rendőrök is – meg az emberek is – lássák, a munkájuknak van értelme, tehát a kábítószerhálózatok felszámolásában előállított emberek elnyerik a megfelelő és nagyon súlyos büntetést.

Ez azért is fontos, mert ha azt látják, hogy ők elvégzik a munkájukat, és közben a büntetések meg nem jönnek, vagy nem elég erősek, és néhány nap múlva ugyanazok az emberek, akiket kábítószer-kereskedelem miatt lefogtak, egyszer csak megint megjelennek, mert a magyar jogszabályok ezt lehetővé teszik, megengedik, akkor a küzdelem reménytelen lesz

– fejtette ki Orbán Viktor.

Leszögezte: nekünk nagyon világosan demonstrálni kell a kábítószer ellen elkötelezett társadalmi csoportok, pedagógusok, szülők és az ennek a felszámolásával foglalkozó rendőrök felé, hogy a munkájuknak van értelme. Az ő munkájuknak az értelme pedig az, hogy a kábítószer-kereskedőket kiiktatjuk, a kábítószert elkobozzák – fogalmazott. Kiemelte: nem véletlenül használnak erős kifejezéseket, mint hajtóvadászat, mert ezzel is azt akarják megüzenni, hogy ebben az ügyben is zéró tolerancia van, és ezt végig fogják vinni, akkor is, ha egyébként egy ilyen hálózatnak a fölszámolása és kiiktatása, az hosszú hónapokig is eltarthat.

A drogkereskedők házát is elvehetik – ezért szigorítják a kábítószertörvényt

A tervezett szigorítás nemcsak szakmailag indokolt, de valós társadalmi igényre reagál, és a hazai adatok egyértelműen egy romló tendenciát mutatnak – mondta el az Origónak adott interjúban Ifj. Lomnici Zoltán azzal kapcsolatban, hogy még korábban benyújtotta a parlamentnek Horváth László drogügyi kormánybiztos az új, kábítószer-üldözéssel kapcsolatos törvényjavaslatát. A Századvég tudományos igazgatója szerint a törvényjavaslat fontos a fiatalok védelme, a közbiztonság megerősítése és a jogi kiskapuk bezárása érdekében. Hozzátette: a kormány ezzel a lépéssel megerősíti a zéró tolerancia elvét, és határozott választ ad egy súlyos társadalmi problémára. Ifj. Lomnici többek között elmondta, milyen szigorítások várhatóak, és az új törvény miatt hogyan módosulhat a Büntető Törvénykönyv.