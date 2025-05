Nincs több titok – itt van a jövő évi költségvetés

Ennyit szán oktatásra és egészségügyre a kormány

Kezdjük legfontosabb területekkel, amelyeket a legnagyobb érdeklődés övezi minden évben, ilyen az oktatás és az egészségügy. Bár rengeteg kritika éri a kormányt amiatt, hogy a két terület alulfinanszírozott, a valóságban jelentős forrásbevonás zajlott ezekben az ágazatokban, ami nem másnak, mint az orvosok és pedagógusok bérrendezésének tulajdonítható.

Oktatási kiadásokra összességében 4030 milliárdot irányzott elő a Nemzetgazdasági Minisztérium, 160 milliárddal többet a 2025-ös előirányzathoz képest. Ez az összeg szinte egy az egyben megegyezik a jövő januárban esedékes fizetésemelés költségvetési kiadásával.

Egészségügyre 2026-ban 3919 milliárdot költenének, ami 280 milliárdos növekedés egy év alatt, tehát nem igazak azok az állítások, hogy jövőre csökkentené a kabinet az egészségügyi kiadásokat. Ráadásul itt történt egy jelentős változás, a nagy értékű gyógyszertámogatás finanszírozását alapítványhoz sorolták. Nagy Márton szerint nem volt elég alapos a Költségvetési Tanács, amikor azt állapította meg, hogy kevesebbet költ egészségügyre. A költségvetést ugyanis nem funkcionálisan kell megnézni, a tárcák között oszlik szét ez az összeg.

A családok lesznek a 2026-os költségvetés fókuszában

A családtámogatások emelkedése jelenti a legnagyobb tételt a 2026-os költségvetés kiadásainak növekedésében. Orbán Viktor miniszterelnök az idei évértékelőn, februárban jelentette be, hogy a családi adókedvezmény megduplázása mellett októbertől a három gyermekes, majd 2026. január elsejétől felmenő rendszerben a két gyermekes anyák is szja-mentességet kapnak. Ez már jövőre is óriási bevételkiesést okoz az államkasszának:

a családi adókedvezmény megduplázására 2025 augusztusától 80 milliárdot, majd a második lépcsőben, 2026 januárjától további 290 milliárdot szán a kormány,

a 3 gyermekes anyák szja-mentessége idei 50 milliárdos összege után jövőre 200 milliárdba kerül,

a 2 gyermekes anyáké pedig 120 milliárdba,

ezen felül szja-mentes lesz a CSED/GYED, ami a 2025-ben 10 milliárd pluszt, 2026-ban már 15 milliárdot hagy ott a családoknál.

Ezzel összességében a családtámogatásokra fordított összeg 2026-ban 765 milliárd forinttal emelkedik a 2025-ös előirányzathoz képest és Nagy Márton számításai szerint eléri a 4800 milliárd forintot.

A kormány egyébként idesorolta, a "lakosságot érintő kedvező fejlemények" közé a lakossági állampapírokra járó kamatkifizetéseket, amely még jövőre sem tűnik el. Összesen 807 milliárdot fizetnek ki az államampapírok kamataira.