A fűnyírás már nem fáradtság, csak a megfelelő eszköz kell hozzá

Tiszta udvar, rendes ház – de hogyan?

A kert egyszerre lehet otthonunk dísze és egy a benti teret meghosszabbító élettér is, ahol pihenhetünk, főzhetünk és vendégeket fogadhatunk. Egy jól karbantartott gyep a rendezett összkép alapja, de nem szabad megfeledkezni a szegélyekről, ágyásokról, bokrokról sem. A fűnyírás mellett a gyomlálás, metszés és az öntözés is része a gondos kertápolásnak. A munkát viszont lehet okosan is csinálni. Ha a fűnyírás után begyújtjuk a tüzet, és rotyogni kezd a bogrács a háttérben, egy unalmas házimunkából pillanatok alatt kellemes kerti program válik.

Mi alapján válasszunk fűnyírót?

A választék ma már szinte zavarba ejtő: kaphatunk benzines, elektromos, akkumulátoros és robotfűnyírót is, különböző teljesítménnyel és extrákkal. De ne essünk túlzásokba, hiszen egy kisebb városi vagy elővárosi kertbe teljesen felesleges egy traktorméretű, benzines monstrumot beszerezni. Egy jó minőségű elektromos fűnyíró sokkal csendesebb, környezetbarátabb és jóval egyszerűbb megoldás, ráadásul a pénztárcánkat is kíméli.

Vásárlás előtt érdemes átgondolni néhány alapvető szempontot:

Mekkora területet szeretnénk rendszeresen nyírni?

Egy kisebb kerthez nem kell nagy teljesítményű gép, míg egy nagyobb udvarban fontos lehet az erősebb motor és a szélesebb vágószélesség.

Szükség van-e például fűgyűjtő kosárra?

Ha nem akarunk utólag gereblyézni, érdemes olyan modellt választani, amelyik hatékonyan gyűjti a levágott füvet.

Mennyire fontos a csendes működés?

Kertes házaknál, főleg ha közel laknak a szomszédok, a halkabb gépek – különösen az elektromos vagy akkumulátoros változatok – kifejezetten előnyösek lehetnek.

Milyen hosszabbítóra lesz szükség az elektromos modellekhez?

Ha nem akkumulátoros változatban gondolkodunk, fontos, hogy elég hosszú, biztonságos hosszabbítóval tudjuk elérni a kert minden pontját.

Az elektromos fűnyírók tehát ideálisak kisebb és közepes méretű kertekhez. Könnyűek, egyszerűen karbantarthatók, és nem kell hozzájuk sem benzin, sem olaj. Ráadásul sok modell ergonómikus fogantyúval, állítható vágási magassággal és akár mulcsozó funkcióval is rendelkezik. Akkumulátoros típusnál még a kábelekkel sem kell bajlódnunk, csak feltöltjük, megnyomjuk a gombot, és már indulhat is a munka. Zavaró zaj és bonyodalmak nélkül.