Kétszáznál is több embert vert át egy szabolcsi férfi

Országszerte legalább 223 embert vert át az a csarodai férfi, akinek az ügyében most fejezték be a nyomozást a Szekszárdi Rendőrkapitányságon. A rendőrök azt gyanútják, hogy egy nő is segített neki bűncselekményeket elkövetni.

Egy tolnai férfi kérte a rendőrök segítségét két évvel ezelőtt amiatt, mert csalás áldozatává vált – írta meg a TEOL. Azt mondta, egy adok-veszek netes oldalon akart játékkonzolt venni. Kiválasztott egyet és felvette a kapcsolatot az eladóval, akivel messengeren mindent megbeszélt. Átultalta a kialkudott összeget az eladó bankszámlájára, de a terméket nem kapta meg és többé az eladót sem tudta elérni. Nem sokkal később a férfi barátja is feljelentést tett amiatt, mert ugyanilyen módszerrel akarták becsapni, de ő nem utalta el a vételárat. Fotó: Unsplash A nyomozás szálai egy akkor 26 éves csarodai fiatalhoz vezettek, akiről kiderült, régóta abból él, hogy másokat becsap. A rendőrök tavaly januárig 40 áldozatát hallgatták ki, ami után őrizetbe vették a szabolcsi férfit. Ezután jöttek rá, hogy nem ez a végleges szám. A gyanú szerint országszerte legalább 223 embert vert át két vezető webshopon és a helyi adok-veszek csoporton keresztül. A csalónak 12 olyan bankszámlája volt, amelyre csak a másoktól kicsalt pénzt várta. Kiszemelt áldozataival pedig 50 telefonszámon tartotta a kapcsolatot és mindig új készüléket használt abban bízva, hogy így majd nem akadnak a nyomára. A fiatal férfi összesen csaknem 7,8 millió forint kárt okozott, amelyből a megtérülés nem éri el a félmilliót. A nyomozók azt gyanítják, hogy volt egy bűntársa. Egy falubeli nő segített neki, akivel szemben külön eljárás indult. Az online térben elkövetett csalások megelőzéséről a KiberPajzs oldalán találnak további hasznos információkat, aktualitásokat, tanácsokat.

