Hatalmas segítség az árréscsökkentés a magyar családoknak, rengeteg pénz marad az emberek zsebében

Az indokolatlan áremelések letörése érdekében a kormány idén március közepén 30 alapvető élelmiszerkategóriára vezetett be árréscsökkentést, ami hatásait tekintve gyors, tartós és érdemi árcsökkenést eredményezett. Az élelmiszerekre bevezetett árrésstopot a napokban kiterjesztették a háztartási cikkek jelentős részére, és amiről talán kevesebb szó esett, hogy a bankokkal, a biztosítókkal és a távközlési szolgáltatókkal is megállapodott a kormány az áraik befagyasztásáról. De nincs megállás: jön vajon a gyógyszerekre is az árréscsökkentés...?

Vágólapra másolva!

Az ukrajnai háború kitörését követő hónapokban – és azóta is több hullámban – óriási háborús inflációs sokk érte Magyarországot. Számos termék és szolgáltatás esetében igen nagy mértékű, indokolatlan áremelésekre is sor került. Orbán Viktor ezekkel kapcsolatban többször megjegyezte, hogy ezzel „kizsebelik” a magyar családokat, lényegében „elveszik a pénzüket”, ezért Próbálják az árakat „visszarángatni a földre”. Így született meg az árréscsökkentés intézménye. Liszteket néz egy vásárló a fõvárosi Corvin Plazában található Príma üzletben 2025. március 17-én, az árrésstop életbe lépésének napján

Fotó: Balogh Zoltán / MTI/Balogh Zoltán Így is történt: 2025. március 17-én bevezették az árrésstopot az élelmiszerek tekintetében: az intézkedés közel ezer fajta terméket érint. Az árrésstop alkalmazásakor meghatározzák azt, hogy a kereskedő a beszerzési árra mekkora árrést tehet rá legfeljebb – ezzel megakadályozzák a további áremelést, illetve alacsonyabb szintre „hozzák vissza” az elszaladt árakat. Az intézkedés bevezetését követő kevesebb mint két hét után következő áprilisban már havi alapon átlagosan 1,3 százalékkal kerültek kevesebbe az élelmiszerek. Ehhez – a gazdasági- és Versenyhivatal (GVH) tájékoztatása szerint – hozzájárult az is, hogy bővült az online Árfigyelő rendszerben megtalálható termékkategóriák száma. Mára az árréscsökkentés hatására átlagosan 18,8 százalékkal lettek olcsóbbak az érintett termékek árai. Az élelmiszerek esetében az árrésstop azokat a termékeket érinti, amelyekből a nyugdíjasok és a családok a legtöbbet vásárolnak; ez az élelmiszerkosár 20 százalékát fedi le. Az új szabályozás hatályba lépését követően azonnal jelentős árcsökkenés következett be és azóta tovább mérséklődtek az árak, április 22-re 887 megfigyelt élelmiszer ára lett kedvezőbb. Az élelmiszer-árrésstopban érintett termékkategóriák: csirkemell, csirkecomb, csirke far-hát, csirkeszárny, egész csirke, pulykamell, sertéscomb, sertéskaraj, sertésoldalas, sertéstarja, sertészsír, párizsi, UHT tehéntej 1,5% és 2,8% zsírtartalom, ESL tehéntej 1,5% és 2,8% zsírtartalom, vaj, tejföl, natúr joghurt, gyümölcsjoghurt, trappista sajt, tehéntúró, margarin, napraforgó- és repceolaj, finomliszt BL 55, rétesliszt BFF 55, kristálycukor (fehér cukor), fokhagyma, étkezési burgonya – az újburgonya kivételével –, friss tojás. Az élelmiszerekre vonatkozó árrésstopot az eredeti tervek szerint – ami még változhat a következő napokban – május utolsó napjával kivezetnék, ám a kormány már vizsgálja, hogyan védhetőek meg az áremelések letörésére hozott kormányzati intézkedések.

Nincs megállás Az árréstop intézménye már bizonyított; a kormány időközben az áremelések letörése érdekében eredményes tárgyalásokat folytatott a pénzintézetekkel, a biztosítókkal és a telekommunikációs cégekkel, melynek eredménye a szolgáltatói díjak befagyasztása volt. A szolgáltatók, a vállalatok önkéntesen korlátozták a számladíjaikat és a szolgáltatások árát. A távközlési cégek ez év tavaszán 3,5-3,7 százalék közötti inflációkövető áremelést terveztek végrehajtani, de erre a megállapodás értelmében nem került sor, és ez így is marad még egy évig a televízió, az internet és a mobilszolgáltatások tekintetében is. A bankok a jövőben ingyenessé teszik az alapszámlát mindaddig, amíg az infláció szintje három egymást követő hónapban négy százalék alá nem süllyed. Az árrésstopot a kormány néhány nappal ezelőtt kiterjesztette az élelmiszerekről a háztartási cikkekre is: május 19-től a nyár végéig összesen 30 termékkategóriában, közel ezer termék esetében érvényes. Letörték az árát a mosogatószernek, a mosópornak, a papír zsebkendőnek vagy éppen a tusfürdőnek, amely termékeknél igen jelentős, több mint 30 százalékos árrés volt érvényben. A megjelölt termékkategóriákban a kereskedő maximum 15 százalékos árrést alkalmazhat – az árrés mértéke egyúttal nem haladhatja meg a 2025 januári átlagos árrés mértékét. Olcsóbb mosószer - az árréscsökkentés árcsökkenést hozott a drogériákban (illusztráció)

Fotó: Unsplash Az intézkedés a nagyobb drogériákra vonatkoznak: ilyen a DM, a Rossmann, a Müller, a Douglas, az Azúr, az Estée Lauder és az Yves Rocher. (A háztartási cikkek több mint 40 százalékát ezek az üzletek értékesítik.) Azokat a vegyeskereskedőket, amelyekben élelmiszer és nem élelmiszer egyaránt megtalálható, a szabályozás közvetlenül nem érinti, azonban a drogériák árcsökkenése az NGM szerint szélesebb körben is lefelé szorítja az árakat, ez már tapasztalható is. Milyen háztartási cikkekre érvényes az árréscsökkentés? Mosogatószerek, gépi mosogatótabletták, folyékony súrolószerek, általános tisztítószerek, mosópor, folyékony mosószer, öblítő, eldobható nadrágpelenka, hintőporok, folyékony szappan, szappan, kézfertőtlenítő gél, sampon, tusfürdő, fogkrém, fogkefe, testápoló, golyós dezodor, izzadásgátló stift, dezodor, eldobható borotva, borotvafej utántöltő, borotvahab, borotvazselé, egészségügyi betét, tampon, toalettpapír, papír kéztörlő, papír zsebkendő, alufólia. A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) mintavételes vizsgálata alapján az árréscsökkentés hatására néhány nap után az érintett háztartási termékek 95 százaléka lett olcsóbb, átlagosan 24,9 százalékkal. A legnagyobb mértékben a papírkéztörlő, eldobható borotva, alufólia, borotvazselé és borotvahab, valamint a mosogatótabletta ára csökkent.

Jöhet a gyógyszertári árréscsökkentés? A magyar kormány álláspontja – ami az eddigi árrésstopokat is indokolta – az, hogy a magyar családok és a nyugdíjasok védelme érdekében folyamatosan fel kell lépni az indokolatlan áremelések ellen. Az eddig bevezetett intézkedések már jelentős mértékben hozzájárulnak a lakossági fogyasztás élénkítéséhez is amellett, hogy jelentősen csökkentették a mindennapi kiadásokat. „A kormány célja, hogy az árak mérséklése és a fogyasztás bővülése révén a gazdasági növekedést is elősegítse” – közölte az NGM. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter nemrégiben leszögezte, hogy a gyógyszertáraknál nem akarnak árrést szabályozni, miután a támogatott gyógyszereknél infláció alatti emelkedés van – ezt a kormány szabályozza. A nyomott ár miatt ugyanakkor „keresztárazás” jelent meg, ami azt jelenti, hogy a nem támogatott gyógyszereknél 10 százalék fölötti áremelkedés tapasztalható. A tárcavezető az MTI híradása szerint úgy fogalmazott: nem szeretne még arról beszélni, mi lehet a megoldás, időt kér annak tisztázására, hol lehet beavatkozni – erről tárgyalásokat fognak folytatni a gyógyszerpiac szereplőivel. A nemzetgazdasági miniszter bízik abban, hogy eljutnak majd az önkéntes vállalásig, és ahogy a bankoknál, úgy ezen a területen sem kell majd beavatkozni.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!