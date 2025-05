Végre megérkezett az árréscsökkentés a háztartási cikkekre is – Most érdemes figyelni, ki visít majd miatta, és miért

Hétfőn jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium, hogy a Kormány korábbi ígéretéhez híven kiterjesztik az árréscsökkentést az élelmiszerek után a háztartási cikkekre is. Úgy tűnik, a magyar embert nemcsak a hasán keresztül lehet ugyanis legkönnyebben lehúznia a multicégeknek. Jelentős extraprofitot generáltunk a kiskereskedelmi láncoknak akkor is, mikor takarítottunk, mosogattunk, mosakodtunk vagy szépítkeztünk.

A haszonlesésnek most egy darabig ezen a területen is gátat szabott a legújabb rendelet, amely 30 termékkategóriára terjed ki a háztartási- és vegyi áruk, tisztálkodási és szépségápolási cikkek esetében. Értsd például ilyen a mosópor, a mosogatószer, a fogkrém vagy a tusfürdő. Az árrést 15 százalékra csökkentik. Végre megérkezett az árrésstop a háztartási cikkekre is Az élelmiszerek tekintetében az árréstop beváltotta a reményeket Ebben a kategóriában több mint 900 termék ára átlagosan több mint 19 százalékkal csökkent. Ráadásul várható hasonló intézkedés a telekommunikáció tekintetében is. Ilyenkor szoktak feljajdulni a baloldali pénzszakértők. Hogy ez az út téves. Nem szabad a multik túlzott hasznát felülről befolyásolni. Abból csak a baj lehet. A piac bosszút majd áll. Helyette úgy kell az árakat csökkenteni, hogy a termékek áfáját csökkentjük.Érdemes azonban ilyenkor visszaidézni, milyen extrém profitok miatt lett szükség az árréscsökkentés bevezetésére. Csak néhány szélsőséges példát említve, az állami számítások szerint a tejen az árrécsökkentés előtt mintegy 68 százalékos haszna volt a kereskedőknek. A csirkeszárnyon 42 százalék. Volt olyan kereskedő, aki a vaj esetében 136 százalékos árréssel operált, míg a tejföl esetében 226 százalékos haszonkulcs is előfordult. Nem elhanyagolható körülmény, hogy az említett termékek zöme már korábban átesett áfacsökkentésen, éppen az elszabaduló árak miatt. A tej áfája 27 helyett például 5 százalék. A tejtermékeké, mint a vaj 18 százalék. A csirkeszárny, mint más hústermékek áfája szintén 5 százalék, 2017 óta. Hát lássuk be, itt volt az ideje csökkenteni az árakat, ehelyett éppen ezeken a területeken szabadult el a nyerészkedés. A kereskedők szépen lenyelték a csökkentett adó miatti különbözetet, sőt, még a korábbiaknál is többet emeltek az áraikon. Mit jelent ez a gyakorlatban? Az áfacsökkentésnek köszönhetően kevesebb pénz folyt be az államnak, több haszon maradt a kereskedőknél. Akik erre csak még drasztikusabban megemelték az áraikat. Az áfacsökkentés tehát egy nagy kamu. Akik ezt szajkózzák, egyedül a kereskedők érdekeit képviselik. Ezt jó, ha észben tartjuk. A szerző a PestiSrácok munkatársa.

Szerző: Susánszky Mátyás