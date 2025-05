Balatoni nyaraló 12 millióért? Igen, még mindig van ilyen lehetőség

Bár országosan 9,1 százalékos áremelkedést mértek a nyaralók piacán, a Balaton térsége kiemelkedik a mezőnyből. Egyes újépítésű vízparti projektek négyzetméterára már átlépi a 4 millió forintot, de még mindig találni meglepően kedvező ajánlatokat: nemrég egy teljes balatoni nyaraló került piacra mindössze 12 millió forintért. A térség árát továbbra is a lokáció és az ingatlan állapota határozza meg – írja a sonline.hu.

A balatoni nyaraló továbbra is kelendő – a négyzetméterárak csúcsra járnak, de jó ajánlatokra is bukkanhatunk.

Fotó: Unsplash

Balatoni nyaraló: luxus és jófogás egyaránt megtalálható

A balatoni nyaraló iránti kereslet az idei szezonban sem csökken, az Otthon Centrum elemzése szerint a legmagasabb árakat továbbra is Siófokon, Fonyódon és Balatonalmádiban kell fizetni, de még a nyugati-medencében is akadnak milliós négyzetméterárak – például Badacsonytomajban. Ezzel szemben Balatonfenyves és Balatonmáriafürdő továbbra is viszonylag olcsónak számítanak, ott félmillió forint körüli átlagáron lehet ingatlant venni.

A Velencei-tó megközelíti a balatoni árszintet, a Tisza-tó azonban még mindig lényegesen olcsóbb. A szakértők szerint most érdemes lépni, mivel a nyári roham csak most indul.

