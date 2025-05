Van, aki 90 milliót visz haza évente – Világhírű balettművész üzent a vizsgázó fiataloknak

Egy új francia kutatás szerint Párizsban manapság a 18 millió forintot is elérheti egy átlagos táncművész fizetése. Japánban egy átlagos fizetés felső határa 13 millió forint körül mozog. A kutatás eredményeit megerősíti Kovács Zsolt Vencel is, a svájci Béjárt Ballet magyar tagja is. Ugyanakkor hozzáteszi, hogy egy-egy világsztár keresete ennél azért jóval több is lehet. Amerikában nem ritka, hogy egy sztártáncos 90 millió forintot visz haza évente.

A magyar művész megerősíti azt is, hogy a kereset nagymértékben függ attól is, hogy a művész milyen iskolát végzett. A diplomás művészek jóval többet kereshetnek, mint azok, akik nem jártak felsőfokú képzésre.

Ugyanakkor azt a bizonyos "X-faktort" sem szabad kifelejteni a képletből akkor, amikor egy művész fizetéséről beszélünk

– tette hozzá a művész. Mint ismert: Kovács Zsolt Vencel az a táncos, aki harmadik éve tagja a világhíres Béjart Ballet társulatának. Előtte csak Markó Ivánnak sikerült férfi táncosként bekerülnie világhírű együttes csapatába, ezután ötven évet kellett várni arra, hogy ismét magyar név is felkerüljön a Béjart Ballet fellépőinek listájára.

Kovács Zsolt Vencel a svájci Béjárt Ballet magyar tagja

Mi az, ami a pénz mellett fontos? Olvassatok!

Több száz táncművész végez idén Magyarországon a középiskolákban és az egyetemeken is jelentős számú művész kapja majd meg a diplomáját. A hamarosan kezdődő vizsgaidőszak előtt, a svájci Béjart Ballet magyar tagja arról is nyilatkozott, mire kellene összpontosítaniuk a fiatal művészeknek azokután, hogy kézhez kapják bizonyítványukat.

A művész minden végzős hallgatónak azt ajánlja, hogy bizonyítványuk átvétele után, "a test mellett foglalkozzanak sokat a lelkükkel, az elméjükkel is. Olvassanak, mert az olvasás tágítja a belső világot – és minél mélyebb a belső világ, annál hitelesebb lesz a mozdulat is.”

Szerinte az irodalomnak legalább annyira szüksége van a táncosokra, mint a táncosoknak a szépirodalom általi feltőltődésre. Mint mondta: a mozdulat, az izomerő és a technikai tudás mellett az igazi művészi fejlődéshez az olvasás is elengedhetetlen.

Egy táncos nem csak a testével, hanem a lelkével is mesél – mondja –, ehhez pedig az irodalom végtelen kincsestárat ad.

Hangsúlyozza, hogy a klasszikus irodalmat a táncművészet tartja sokszor életben, új életre kelti a nagy műveket a színpadon. Shakespeare „Rómeó és Júliája” például Prokofjev zenéjével és a balett mozdulataival válik időtlenné.