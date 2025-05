A választói emlékezet rövid, így maszkírozhatók a rosszakarók jóakarókká

Az MSZP posztkommunista magja, Horn Gyula, Kovács László, még a teljesen nyilvánvalóan legalább két külföldi bekötöttséggel rendelkező Medgyessy Péter is, a saját „szemétdombjának” tekintette a hazánkat, ők teljesen más alapon árulták el az országot, egyszerűen meg akarták tartani maguknak. Egyik sem érezte, hogy ez az ország a hazája, az otthona lenne, de mégis volt különbség, a szocialisták a kádári hagyományra alapozva legalább a szavazók egy részével ki akartak egyezni, a liberálisok csak uralkodni akartak a magyarokon és ki akarták élvezni vélt felsőbbrendűségüket.

Azonban az kiderült a rendszerváltás utáni két évtizedben, hogy egyik elit sem alkalmas a kormányzásra, egyik sem képes működő gazdaságot létrehozni és fenntartani. A posztkommunista elit kihalt, helyüket olyan magyar anyanyelvű, de külföldön született, illetve ottani egyetemeken szocializálódott figurák vették át, akik még az SZDSZ-es elitnél is kevesebbet értettek az országból. Az egész banda egy dologban értett csak egyet, a magyar nép általuk demokratikus úton nem kormányozható, és a demokráciát nem is lehet annyira meghekkelni (20 évig 95 százalékos liberális sajtófölény), hogy tartósan hatalmon maradhassanak.

A külföldi befolyástól mindegyik a hatalomra jutás eszközrendszerét várja és utána azt az álladó külső támaszt, amely a hatalomgyakorlásuk minőségétől függetlenül hatalmon tartja őket. Ne feledjük, a mostaninál lényegesen kevésbé pofátlan és agresszív EU az országot 2004-re gazdasági lejtőre taszító, legkésőbb 2006-ban minden téren megbukó, őket is becsapó Gyurcsányt is segített hatalomban tartani 2010-ig.

Az elmúlt 35 év balliberális propagandájának vezető eleme volt az és most is az, hogy a Nyugat, az EU, a multinacionális vállalatok, a németek, a franciák, az amerikaiak jót akarnak nekünk. És az a magyar nép, amely 1944 óta tudta, hogy a szovjetek biztos nem akarnak nekünk jót, bennragadt abban a pszichikai csapdában, hogy a szovjetek ellenfelei viszont biztosan a barátainak.

Hiába nyilvánvaló, hogy az elmúlt 35 évben számtalanszor jól láthatóan kiraboltak bennünket „Nyugat felől”, a választói emlékezet rövid.

Az meg most derült ki, habár persze eddig is látszott, hogy az EU vezetése az EU költségvetésének szemmel látható részét, évente euró milliárdokat költ olyan sajtótermékek és civil szervezetek finanszírozására, amelyek a nemzeti kormányok működését akadályozzák. Magyar méretekben is több százmillió eurót költöttek el arra, hogy politikai eszközként finanszírozzák a Telexet, a 444.hu-t, a TASZ-t, az Amnesty International-t és számtalan más civil szervezetet és elvileg független sajtóterméket. Hogy lehet azt hinni, hogy ezek nekünk akarnak jót és nem a gazdáiknak?

Bálint Botond, a PestiSrácok újságírójának írása.