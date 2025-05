Baloldali mandátumtrükkök és túlélési harc: Dobrev, Magyar és a Momentum játszmái

A baloldalon megkezdődött a helyezkedés a 2026-os választások előtt

A baloldali pártok mozgása egyelőre inkább a túlélésről, mint a kormányváltás előkészítéséről szól. Mandátumokkal és brüsszeli juttatásokkal zsonglőrködnek, miközben a választói bizalom folyamatosan apad.

A Momentum helyét a brüsszeli politikában már átvette Magyar Péter és a Tisza Párt, a többiek pedig próbálnak megkapaszkodni a maradék helyek és lehetőségek valamelyikében.

A DK teljesen új lelkesedéssel vág bele a kampányba

A Demokratikus Koalíció (DK) új lendülettel vág neki a kampánynak, élén Dobrev Klárával, aki azonban továbbra is megtartaná brüsszeli európai parlamenti mandátumát, és onnan irányítaná a pártot.

Gyurcsány Ferenc lemondása után logikus lépés lett volna, ha Dobrev átveszi a parlamenti mandátumot is, ám a helyet inkább Rónai Sándor kapta.

Fotó: FERENC ISZA / AFP

Anyagilag érthető döntés:

a brüsszeli juttatás messze meghaladja a hazai képviselői fizetést. Dobrev ugyan lebegteti, hogy 2026 után hazatérne, de addig biztosan külföldről vezeti a DK-t.

Bárhonnan is építené újra a baloldalt Gyurcsány utódja, a szocialisták már be is jelentkeztek

A szocialisták szintén próbálnak visszakerülni a baloldali térfél közepére.

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

Komjáthi Imre, az MSZP elnöke, aki korábban kizárta az együttműködést Gyurcsánnyal, most tárgyalásokat kezdeményezett Dobrevvel, és egy nagy baloldali összefogás létrehozásán dolgozik, amelybe a kisebb baloldali alakulatoktól a civil szervezetekig mindenkit bevonna.

Magyar Péter nem szeret dolgozni

Eközben Magyar Péter sem példamutató a munkavégzésben.

Fotó: FERENC ISZA / AFP

Az EP-választás előtt többször kijelentette, hogy nem kíván képviselő lenni, és inkább itthon dolgozna a változásért. Ennek ellenére átvette mandátumát, sőt a brüsszeli jelenlét helyett kampánykörutakat tart, miközben komoly fizetést vesz fel. Már a második ülésen sem jelent meg, az alkotmányügyi bizottságban pedig még az alakuló ülésen sem tette tiszteletét.

A pénz mozgatja a Momentumot

A Momentum számára a 2024-es év politikai katasztrófa volt: kiestek az EP-ből, elveszítették támogatóikat, és az utcai politizálás sem hozott sikert.

A párton belül Fekete-Győr András vetette fel a radikális ötletet: ne induljanak el a 2026-os választáson, mert ezzel csak rontanák az ellenzék esélyeit. A pártelnökség hajlik a döntésre, de a végső szót a tagság mondja ki júniusban.