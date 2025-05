Egyre mélyebb válságban vannak a baloldali pártok

A 2022-es választásokon egyéni körzetet nyerő baloldali képviselők között megkezdődött a helyezkedés a 2026-os választásokra készülve. Az akkori ellenzéki összefogás sikerrel szerepelt: Budapesten 17 körzetet, Pécsett és Szegeden pedig további kettőt nyertek el. Azonban a választókerületi aránytalanságok miatt 2026-ra Budapest körzetszáma 18-ról 16-ra csökken, ami újraosztást és feszültségeket eredményez az ellenzéki oldalon. A belső versenyt tovább fokozza Magyar Péter és a Tisza Párt megjelenése, amely új szereplőként kihívást jelent a korábban befutott politikusok számára - írta a Magyar Nemzet.

A baloldali pártok nagy valószínűséggel nem lesznek tagjai a parlamentnek 2026 után

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Bajban vannak a baloldali pártok

Magyar Péter kijelentette, nem kíván együttműködni a régi ellenzék 2022-ben győztes jelöltjeivel, bár a párt egyelőre csak az ő indulását jelentette be Budapest 3-as körzetében. A korábbi választások alapján az ellenzék nem szeretné átengedni bástyáit a Tisza Párt ismeretlen jelöltjeinek. A Demokratikus Koalíció (DK) már több képviselőjét is bejelentette, és sikeresen szerepelt a 2025-ös újpesti időközi választáson is. Az MSZP is készül az indulásra, míg a Párbeszéd részéről hivatalos döntés még nincs, de Szabó Tímea aktivitása alapján valószínű az indulása. Tordai Bence, aki kilépett a Párbeszédből, de frakciótag maradt, szintén készül a megmérettetésre, és hajlik az együttműködésre Magyar Péterrel.

Más egyéni győztesek is újraindulnának: Kunhalmi Ágnes aktív kampányt folytat, Csárdi Antal az LMP-ből való kilépésével jelezte szándékait, Szabó Szabolcs és Hadházy Ákos pedig szintén jelezték indulásukat.

Egyedül a Momentum képviselői – Orosz Anna, Hajnal Miklós és Tóth Endre – döntöttek úgy, hogy nem indulnak újra, ezzel jelezve engedékenyebb hozzáállásukat a Tisza Párttal szemben.

Mellár Tamás Pécsről és Szabó Sándor Szegedről szintén indulásra készülnek. Közben az ellenzék teljes koordinációjára kevés esély van. A 2021-ben alkalmazott előválasztás már fel sem merül, és egyedül az MSZP elnöke, Komjáthi Imre beszélt összefogásról. Ennek hiányában azonban akár 6-8 ellenzéki jelölt is indulhat egy körzetben, mivel a kisebb formációk – mint Vona Gábor Második Reformkor Pártja vagy Márki-Zay Péter Mindenki Magyarországa Néppártja – is készülnek a választásra. A baloldalon így egyre mélyül a stratégiai válság: az együttműködés elmaradása és az új szereplők felbukkanása széttöredezett ellenzéket és komoly esélyvesztést eredményezhet a 2026-os választásokon.