Több milliárd forint marad az emberek zsebében a bankszámladíj-moratóriumnak köszönhetően

A magyarországi bankok önkéntes moratóriumot vállaltak a lakossági bankszámlák díjainál. Ennek értelmében az év eleji szintre térnek vissza a bankszámladíjak, és 2026 közepéig nem emelkednek – írja a vg.hu. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter március végén arról beszélt, hogy

a bankok esetében is szükség van az árstopra, így a banki szolgáltatási díjakat vissza kell állítani a december 31-i szintre és újakat nem lehet kiszabni.

A tárcavezető már korábban is hangsúlyozta, hogy a számladíjak jelenlegi emelkedése nem indokolt, ezért ha kell, itt is lépni fog a kormány. Korábban az Origón is beszámoltunk róla, hogy akár 60 százalékkal is csökkenhetnek a banki költségek, ha életbe lép a bankszámladíj-moratórium.

Májustól életbe lépett a bankszámladíj-moratórium

Fotó: Shutterstock / vg.hu

Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára úgy nyilatkozott, hogy azok a bankok, amelyek 2025-re már bejelentették a jogszabály szerinti inflációs díjemelésüket

vagy tételes visszatérítéssel, illetve tartós kedvezmény biztosításával,

vagy ügyfélcsoportszinten azonos összegű visszatérítéssel ellensúlyozzák azt.

A bankok emellett vállalták, hogy 2026. június 30-ig az inflációs és egyéb, belső működési költségüket nem érvényesítik lakossági ügyfeleik felé – emlékeztetett a főtitkár.

A teljes cikk ide kattintva érhető el.