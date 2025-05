Mi jön a liberalizmus után?

A 21. század elodázásában jelentős része volt a liberalizmus 20. század végi ideológiai győzteskompenzációjának. 2025-től kezdve azonban a nyugati világ is kénytelen belépni az új századba, amely rögtön hasadást is okozott az Atlanti-óceán két partja között. Az Egyesült Államok azonnal az idő élére ugrott és kreatív versenybe szállt a globális Dél képviselőivel, az Óvilág azonban menthetetlenül a régi világban ragadt. Ebben a helyzetben kell merészen fürkésznünk az eljövendőt, azaz a század felderengő, sőt itt-ott már kivehető körvonalait. Először a 20. század vezéreszméjét, azaz a liberalizmust kell meghaladnunk, amihez most már nem elegendő a 19. század óta ismeretes antiliberalizmus, hanem az illiberális és posztliberális „pozitív kritika” (Dominique Venner) után új paradigmával kell előállni