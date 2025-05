Amerika megmondóembere jégre teszi a globalistákat a CPAC Hungaryn

A CPAC Hungary idei rendezvényén Orbán Viktor lesz a főszónok, hiszen 2024 emlékezetes év volt abban a tekintetben, hogy Donald Trump révén újra konzervatív elnököt választottak Amerikában.

Egy Orbán Viktort és Donald Trumpot éltető pólót viselő férfi a 2024-es CPAC Hungary-n.

Európában Orbán Viktor vezetésével összefogtak és szövetségre léptek a Patrióták, míg az USA-ban Donald Trumppal az élen elsöprő győzelmet arattak a republikánusok. Fokozatosan többségbe kerülnek a szuverenista, szabadságszerető, békepárti erők.

Ahogyan korábban Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója bejelentette és lapunk is megírta, idén is lesz CPAC Hungary. Azonban a munka java most jön: újra naggyá kell tennünk a Nyugatot.