Így köszöntötte Bódi Guszti Bódi Margót: „Legyünk még együtt 30 évig!”

Május 23-án ünnepli 63. születésnapját Bódi Guszti felesége, aki már lassan 50 éve házasságban él a mulatós sztárral. Bódi Margóék nem terveznek nagy banzájt, mivel még ezen a napon is tele vannak koncertekkel. Azonban nem is tartják fontosnak azt, hogy kiemelve megünnepeljék ezt a fontos dátumot. Margó elárulta: fia, Bódi Csabi egy virággal köszöntötte fel, míg férje különleges módon lepte meg őt.

Bódi Margó

Ez Bódi Gusztiék házasságának titka

„Csabi fiam mindig szokott nekem hozni virágot, miközben azt szokta mondani, hogyha én nem lennék, akkor ő se lenne a világon. Viszont Guszti egy ölelést adott nekem ma reggel és azt mondta: »Mama, még 30 évig legyünk együtt egészségben, boldogságban és békében!« Megöleltük egymást és ennyi, megyünk a dolgunkra” – mesélte nevetve Margó, aki férjével decemberben fogja ünnepelni 50. házassági évfordulókat, amit szeretnének stílusosan megünnepelni.

„Nincsen titka annak, hogy miért vagyunk együtt már ennyi éve. Igazából ez csak szerencse, hogy két ember ennyire egymásra tudott találni. Továbbá azt hoztuk el magunkkal mindketten, amit a szülőktől láttunk. Ez pedig az volt, hogy megvolt a saját feladata a férfinak és a nőnek is, de nem szóltak bele egymás dolgába. Ha mindenki a saját feladatát csinálja, akkor nincs min összeveszni” – vélekedett a családanya arról, hogy ez a felfogás az ő házasságukban is fellelhető.

„Nagyon szép kort élek meg, de ez nem mindenkinek sikerült”

Bódi Guszti felesége azt is elárulta, hogy ő azért sem szereti nagyon ünnepelni a korát, mert nem érdeklik a számok és nem is zavarják.

„Egyáltalán nem zavar az, hogy 63 éves vagyok, mert nagyon szép kort élek meg, azonban az én családomban nem mindenkinek sikerült megérnie ezt. Ugyanis édesanyám és édesapám is ennél fiatalabb korukban hunytak el. Viszont belülről nem is érzem, hogy ennyi éves vagyok, mivel tele vagyok energiával” – mesélte lapunknak Bódi Margó, aki több dolgot is megtesz azért, hogy remek formában legyen.

Bódi Margó mindent megtesz egészsége érdekében

A többszörös édesanya és nagymama már 20 éve szinte minden nap jár gyalogolni, amit igencsak komolyan vesz, legyen szó bármilyen időjárásról. Részben pedig ennek köszönheti, hogy az utóbbi időben nem kis súlyfeleslegtől szabadult meg. Azonban a rendszeres sport mellett egy ideje már az étkezésre is odafigyel, ami azt jelenti, hogy már kevésbé fogyaszt zsíros vagy cukros ételeket.