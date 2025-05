Hátborzongató, ahogy kinéz ez az elhagyatott boncterem

A somogyi kastély egy csodálatos park közepén emelkedik, amely több épületet is rejt magában. A figyelem középpontjában a lenyűgöző főépület áll, amely már első pillantásra is megragadja a látogatót. Mellette egy különálló épületben található az egykori boncterem, valamint egy másik, valószínűleg egykor konyhaként és étkezőként használt épület is. Bár az egész komplexum régóta elhagyatott, mégis sajátos, szinte időtlen atmoszférát áraszt. Az egykori kórház építészeti megoldásai és belső térkialakítása máig lenyűgöző látványt nyújt - írja a Sonline.

A kórházban lévő boncterem egészen hátborzongató látványt nyújt.

Fotó: SONLINE/Vivien Kendl

Arról, hogyan néz ki az elhagyatott boncterem, itt olvashat bővebben.

Ahogy az Origo korábban megírta, egy fotós elképesztő képeket készített az elhagyatott balatoni Postás Üdülőről. Mások pedig pincerendszerekben, kertmozikban és titkos atombunkerekben jártak. Olyan helyeken, ahová mások be sem tennék a lábukat. Az urbex nem csak fotózás, hanem felfedezés és időutazás is egyben.