Bródy János fia takarít, hogy elüsse az időt a kaliforniai börtönben

Bródy Dániel, a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zenész, Bródy János fia jelenleg egy kaliforniai börtönben tölti kétéves szabadságvesztését, miután informatikusként bosszúból feltörte volt munkahelye, a The First Republic Bank rendszerét. Az ítélet 2023 decemberében született meg, és a börtönbüntetésen felül 529 ezer dolláros (kb.182 millió forint) pénzbírságot is kiszabtak rá.

Vágólapra másolva!

A vád szerint Bródy egy céges laptop segítségével férkőzött vissza a hálózatba, ahol adatokat törölt, rosszindulatú szoftvereket futtatott, illetve gúnyos megjegyzéseket hagyott a kódban. Bár akár 15 évre is ítélhették volna, peren kívüli megállapodás révén enyhébb büntetést kapott – írja a Bors. Bródy Dániel és a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zenész, Bródy János (Fotó: Facebook) Büntetését 2024 februárjában kezdte meg, és várhatóan 2026 februárjában szabadul. Bár nem erőszakos bűncselekményről van szó, a börtönélet nem könnyű: túlzsúfoltság, ingadozó higiénia és a belső hierarchiából fakadó mindennapos konfliktusok jellemzik az intézményt. Úgy tudni, Bródy Dániel takarítói munkát vállalt, hogy ne kelljen egész nap a cellájában lennie A bíróság döntése alapján valószínűleg nem térhet vissza informatikusi hivatásához, és a szakmától is eltiltották. Több kérelmet nyújtott be ítélete enyhítésére, illetve vagyona felszabadítására, de eddig eredménytelenül. A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!