Megszűnő parkolóhelyek és emelkedő ingatlanárak várhatók Erzsébetvárosban

Erzsébetvárosban tovább terjeszkedik a budapesti bulinegyed – legalábbis ez a következménye annak a friss döntésnek, amely szerint több erzsébetvárosi utca sétáló- vagy gyalogosbarát forgalmúvá válik. A Fővárosi Közgyűlés által elfogadott rendelet alapján a Holló utca, a Síp utca és más környékbeli szakaszok új funkciót kapnak, nem kis örömére a vendéglátósoknak, és annál nagyobb bosszúságára a helyi lakosoknak – írja a Metropol.

Elégedetlen Erzsébetváros lakossága

A helyi lakosok közül sokan elégedetlenek a Fővárosi Közgyűlés új rendeletével. Az önkormányzat a közlekedésbiztonság javítására és a gyalogosbarát területek kialakítására hivatkozva több teraszt, és más italfogyasztásra alkalmas helyet engedélyez. A helyiek szerint ez nem fogja javítani az életminőséget, hanem tovább növeli majd a zajt, a turisták számát és az éjszakai italozásokat. Ezek pedig tovább rontják majd a helyi lakók nyugalmát.

Az erzsébetvárosi bulinegyed romkocsmái járhatnak jól (A kép illusztráció. Forrás: Nick Night / Unsplash)

A városfejlesztési szakember is kritikus az intézkedéssel

Kőrösi Koppány városfejlesztési szakember szerint

Budapest egyre gyorsabban csúszik lefelé a Kelet-Európa Bangkokja pozíció felé. Ezek a döntések nem a minőségi turizmust, hanem a kocsmaturistákat szolgálják ki – azokkal együtt, akik hasznot húznak ebből.

A szakember szerint a modell az olcsó legénybúcsúkat, túlzott alkoholizálást és nem legális szolgáltatásokat is igénybe vevő turistáknak kedvez. Eközben a város és a helyiek leginkább a negatív következményeket – zaj, szemét, infrastruktúra terhelés – érzik majd.

Megszűnő parkolóhelyek és változás az ingatlanpiacon

Több változtatás is lesz, amik révén parkolóhelyek szűnnek meg, több helyütt engedélyköteles lesz a behajtás. Sétálóutcákat is kialakítanak majd, ami révén több teraszos vendéglátóhely lesz majd. Az ingatlanpiacon is jelentős változás fog bekövetkezni. Az élhetetlenség miatt egyre inkább elköltöző lakók helyét külföldi befektetők és rövid távú bérbeadók veszik majd át. Ezzel vélhetően nőni fognak az árak, és csökken a helyi közösségi élet. A döntést támogatók szerint minden nagyvárosnak van egy „bulinegyede”.

A teljes cikket ide kattintva olvashatja.