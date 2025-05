Mutatjuk, miért tüntettek az álcivil szervezetek

A vasárnapi civil tüntetés kapcsán azt írta a Magyar Nemzet, hogy az esemény valójában leleplezte a részt vevő aktivisták valódi politikai és külföldi kötődéseit. A megmozduláson felszólalók között volt Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója, aki a civil szervezetek fontosságát hangsúlyozta, miközben a kormány által javasolt átláthatósági törvénytervezetet bírálta. A cikk szerint azonban Móra nem beszélt arról, hogy az általa vezetett alapítvány évek óta jelentős összegeket kap külföldről, és ezeket politikai célú nyomásgyakorlásra használja fel.

Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője szerint

az Ökotárs egy kulcsszereplő a külföldi pénzek szétosztásában, amelyek révén hazai aktivista hálózatokat és propagandaoldalakat támogatnak.

A hivatal tavalyi jelentése szerint az Európai Bizottság CERV-programjából közel 18 millió euró érkezett Magyarországra, melyből 3,3 millió eurót az Ökotárs kapott, és azt többek közt az Amnesty International Magyarország, a Helsinki Bizottság, a TASZ, az Átlátszó és a 444 között osztotta szét.

A cikk kitér Mérő Verára is, aki korábban az Amnesty kampánykoordinátoraként dolgozott. A szervezetet az USAID is támogatta, és több mint 400 ezer euró uniós támogatást is kapott különféle projektekre. Mérőt a cikk úgy mutatja be, mint aki nem csupán civil aktivista, hanem aktívan politizál a kormány ellen, és rendszeres szereplője közéleti műsoroknak is.

Végül a cikk említi Osváth Zsoltot is, aki baloldali influenszerként és a korábbi választási kampányokban is aktív szereplőként tűnt fel. Ő a tüntetésen is felszólalt, korábban pedig az amerikai nagykövet, David Pressman által szervezett találkozón is részt vett. A cikk szerint Pressman politikai aktivistaként viselkedett, és az amerikai nagykövetség jelentős támogatásokat nyújtott kormánykritikus szervezeteknek.