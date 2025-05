„A családok jelentik az erős alapot, amelyen a nemzetek állnak” – Hankó Balázs demográfiáról, családról, egyetemekről és Ferenc pápáról

Interjút adott Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a Mandinernek. A tárcavezető az interjúban beszélt a családügyről, az MTA ügyéről, választókerületi elnöki feladatairól, az egyetemekről és a pápával való találkozójáról is – írja a Mandiner.

Az interjú elején a Mandiner újságírója a miniszter és a nemrég elhunyt Ferenc pápa közös képe felől érdeklődött. Hankó Balázs elmondta, hogy a Ferenc pápával való találkozás maradandó élményt jelentett számára. A pápa bátorította őt a családokért és fiatalokért végzett munkában. Az államtitkár úgy fogalmazott, ez a pillanat azóta is erőt ad neki a támadások és kihívások idején. Nem véletlenül tartja a közös fotót mindig szem előtt.

A miniszter szerint a családokra épülnek a helyi és nemzeti közösségek (Forrás: Hankó Balázs Facebook-oldala Fotó: BARTOS Gyula)

Adócsökkentés a családoknak

Arra a kérdésre, hogy miért volt szükség a napokban a parlament előtt is elfogadott családokat támogató adócsökkentésre, a miniszter elmondta:

Amióta világ a világ, a gyermeket vállaló családok jelentik az erős alapot, amelyen a nemzetek állnak. Az élet forrásai. Ezért ennek a kérdésnek nemcsak gazdasági, hanem ideológiai megközelítése is van

– fogalmazott Hankó Balázs.

A miniszter azt is elmondta: a családokra épülnek a helyi és nemzeti közösségek, ezért a magyar gazdaság teljesítőképessége is a családok erején múlik. Kiemelte, hogy a kormány éppen ezért támogatja a magyar családokat, és nem a migrációra vagy háború támogatására költi a forrásait. Szerinte nem véletlen, hogy Kodály, Liszt, Puskás és a gulyás leves a magyar családpolitikát is világszinten említik.

Mi valójában nem odaadjuk a családoknak a forrásokat, hanem otthagyjuk náluk

– fogalmazott a politikus.

Az interjúban Hankó Balázs azt is elmondta: A kormány idén 3814 milliárd forintot fordított a családok támogatására. Ez 2010-hez képest négyszeres emelkedés. A jövő évben további 1000 milliárdot, tehát 4800 milliárdot fordítanak majd családokra. Ezen felül jön még a 800 milliárd forintos rezsivédelmi program. A végső összeg így már 5600 milliárd forint.

Büszkék vagyunk arra, hogy legalább félmillió édesanya lesz SZJA-mentes ‘26 január elsejétől, és több mint 1 millió ‘29 január 1-től. Ezzel az anyák napi ajándékkal köszöntötte az Országgyűlés idén az édesanyákat és ezzel járultunk hozzá mi itt, a mindennapi patriotizmus minisztériumában Magyarország jövőjéhez.

A demográfiai válság is terítékre került

A lap feltette azt a kemény kérdést, hogy lehetséges, hogy A 2010 óta regnáló jobboldali kormánykoalíció a kezdetektől igyekezett segíteni a családalapítást, mégis egyre kevesebb gyermek születik.