Új módszerekkel támadnak a csalók – félelmetes, mennyire könnyű csőbe húzni

„NAV: A számlái zárolásra kerülnek. nav.gov.hu.id9d15t.online”

Az SMS a +36 70 155 8776-os számról jött.

A feladó ezzel a trükkel próbálja rábírni a címzetteket, hogy kattintsanak a linkre, majd megadják bankkártya- vagy személyes adataikat – ezzel pedig a csalók kezére játszanák saját pénzüket.

Csalók éltek vissza a Magyar Posta nevével

Több alkalommal is próbáltak már a Magyar Posta nevében pénzt kiszedni emberektől. Lapunk egy 52 éves veszprémi nő esetéről írt korábban, aki áldozatul esett a csalóknak.

Éppen várt egy csomagot, ezért az SMS-ben kapott linket használva elvégezte a kért 525 forint „elmaradt vám” befizetését. Ennek során megadta bankkártyájának adatait, beleértve a kártya hátoldalán található 3 jegyű biztonsági azonosítót (CVC-kódot) is.

A kicsalt kártyaadatok birtokában az elkövetők ezután azonnal végrehajtottak egy 300 euró, azaz majdnem 120 ezer forint értékű vásárlási tranzakciót.

A Magyar Posta arra figyelmeztette ügyfeleit, hogy a bankkártyáik adatai és a bankszámlájukon lévő pénz is veszélybe kerülhet, ha rákattintanak azokra a káros e-mail hivatkozásokra, amelyeket csalók küldenek a Magyar Posta nevében, vagy óvatlanul adatokat adnak meg a bűnözőknek.

Célkeresztben a népszerű áruházláncok is

Csalók élnek vissza a dán lakberendezési vállalat, a Magyarországon is népszerű JYSK nevével. A vállalat a vásárlók figyelmeztetése mellett arról is tájékoztatást adott, hogyan ismerhetik fel a vásárlók a hamis JYSK webáruházakat. A közelmúltban több vásárlónk is jelezte, hogy olyan online webshoppal találkoztak az interneten, amely nagymértékben hasonlít a JYSK Magyarország által üzemeltetett webshopra, és amely jelentős kedvezménnyel, sokszor irreálisan alacsony áron kínált Társaságunk által forgalmazott termékeket, így ösztönözve a vásárlókat a vásárlásra. Többen rendeltek is különböző termékeket ezekről az oldalakról, azonban az árucikket sajnálatosan nem kapták meg, így feltételezhető, hogy az érintett személyek online csalás áldozatai lettek – közölte tájékoztatásában a JYSK.

A Magyarországon is fontos kiskereskedelmi szereplőnek számító, közép-európai szinten jelentős logisztikai központot üzemeltető dán vállalat felhívja a vásárlók figyelmét, hogy a JYSK Magyarország hivatalos weboldala kizárólag ezen a hivatkozáson érhető el. Minden más, ehhez akár megtévesztésig is hasonlító oldal csalók kezében van.

Ukrajnából irányított kibercsalások ellen lép fel a kormány