Csoda Fehérváron: 31 nap keresés után került elő egy csivava

Harmincegy nap után előkerült Lencsi, a kis csivava. Egyszerre megrendítő, de valahol mégis csodálatosan végződő történet következik.. Lencsi, a kis csivava még április közepén tűnt el Székesfehérváron. A félénk kiskutyát napokon, heteken át keresték, de nem találták. Gazdája nem adta fel a reményt. Egy nap váratlan telefont érkezett– írja a FEOL.

Gerlach Tímea, Lencsi gazdája mesélte el a megható történetet a megyei lapnak A kutyát még állatmentőktől fogadták örökbe, alig fél éve volt náluk. –

Lencsi nagyon félénk kutya, annyira, hogy az alap vezényszavak hallatán, mint az ül! vagy fekszik! is megrémül. Sétáltatni sem lehetett, csak ölben tudtuk őt kivinni időnként az utcára

– meséli Tímea.

Tímeáék több állatot is tartanak otthon, macskákat, és egy másik kutyát is. Éppen este nyitotta ki a bejárati ajtót, a macskák pedig azon tanakodtak, hogy bemenjenek, vagy inkább kint maradjanak. Ekkor megérkezett másik kutyájuk is, aki gazdája és a macskák között csaholt. Ebben a fennforgásban surrant ki Lencsi, aki valószínűleg megijedhetett valamitől, mert nem a házba rohant vissza, hanem a messzi ismeretlenbe. Bár egyből elindultak férjével a kiskutya keresésére, a kis csivava feltehetően már annyira befészkelte magát valahova, hogy aligha lehetett volna megtalálni.

Sajnos nem is lett meg. Hiába kutattak órákon, majd napokon és végül heteken keresztül... Mindent tűvé tettünk érte. Teeposztotam vele a közösségi oldalakat is, hátha valaki látja őt

– idézi fel az eseményeket Tímea.

Váratlan hívás

Május 16-án, eltűnése 31. napján csörrent meg Lencsi gazdájának telefonja. Egy hölgy azzal kereste Tímeát, hogy kutyasétáltatás közben a két vizslája kiszagolta Lencsit, méghozzá nem messze Lencsi otthonától.

Azonnal a helyszínre mentem

– mondta Lencsi gazdája.

