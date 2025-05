Czomba Sándor: elérhető a 85 százalékos foglalkoztatási arány. Fotó: Illusztráció

Törcsi Péter, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kuratórium elnöke szerint Magyarországnak az elmúlt években hozzá kellett szoknia a válságokhoz, azokat ugyanis külső körülmények okozták, kikerülni nem lehetett se a járvány, se az háború következményeit. Törcsi Péter ugyanakkor lát okot a bizakodásra is, mert szerinte a "világpolitikai szereplők kicserélődése lendületet adhat a geopolitikának", és ez a belföldi foglalkoztatás feltételeit is kedvezően befolyásolhatja. Hozzátette, hogy az új alapokra helyezett belföldi munkaerőpiac válságállónak bizonyult, de a versenyképesség érdekében komolyan kell foglalkozni a demográfiai folyamatokkal, a digitalizáció munkaerőpiaci hatásaival, a szakképzettség és az agyelszívás kéréseivel, valamint a rugalmas munkavégzés lehetőségeivel is.

A munkaerőkölcsönzéssel foglalkozó WHC ügyvezetője úgy látja, hogy a gazdasági körülmények hatására a munkaadókra nehezedő munkaerőpiaci nyomás átmenetileg kissé enyhült ugyan, de a kihívások egyre összetettebbek, a foglalkoztatást befolyásoló változások világszerte felgyorsultak. Berta Péter ebben a helyzetben főképp az inaktívak megkeresésétől, a rugalmas munkavégzési lehetőségek kiaknázásától és a digitalizáció térnyerésétől várja a versenyképesség javulását, a jövőbe mutató megoldások érdekében pedig együttműködést sürgetett a munkaerőpiac résztvevői között. A rendezvényen bemutatták az Oeconomus és a WHC közös kutatását, amelynek része egy 2000 fős lakossági felmérés is. A készítők közleménye szerint a munkahelyválasztás legfontosabb szempontja továbbra is a versenyképes fizetés, a megkérdezettek 60 százaléka ezt jelölte meg az első helyen. A válaszok alapján a barátságos munkahelyi légkört, valamint a munkahely és lakóhely közötti távolságot egyaránt 34-34 százalék tekinti fontosnak. 49 százalék napi szinten ingázik a munkahelyére, és bár 80 százaléknak ez egy óránál kevesebbet vesz el a napjából, a megkérdezettek 59 százaléka szerint az otthoni munkavégzés lehetne a megoldás erre a problémára. A felmérés áprilisban készült, a megkérdezettek csoportja nem, életkor, iskolai végzettség és településtípus szerint reprezentatív a 18 és 64 év közötti lakosságra - írták.