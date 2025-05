Az ukrán kémbotrány, a Tisza és az ukrán titkosszolgálat összejátszása és az átláthatósági törvényjavaslat egy ponton összekapcsolódik: a külföldi beavatkozásról van szó, Magyarország szuverenitása a tét – mondta legújabb videóelemzésében Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte: már február 4-én Kocsis Máté a Nemzetbiztonsági Bizottság ülése után arra figyelmeztetett, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottság tájékoztatást kapott a titkosszolgálatoktól arra vonatkozóan, hogy a megszerzett információik szerint az ukrán állam lejárató kampányt indít a magyar miniszterelnökkel szemben a sajtó segítségével. Magyar és külföldi újságírók felhasználásával olyan, akár valótlan tartalmú cikkek és anyagokat jelenítenének meg, amelyek alkalmasak a nemzetközi közvélemény negatív befolyásolására.

Deák Dániel: Minden külföldi beavatkozásra nemet kell mondani. Fotó: Facebook

Az akkori figyelmeztetés valóra vált: ez akkor lett mindenki számára egyértelmű, amikor Magyar Péter bemutatta azt a hangfelvételt, amivel a kormányt akarta megbuktatni, de végül a Tiszát buktatta le,ugyanis kiderült, hogy a Tisza összejátszik az ukrán titkosszolgálattal – mondta az elemző.

Az eseményeket pontokban sorolva elmondta:

Ruszin-Szendi Romuluszról kiderült, hogy Szlava Ukrainyi felkiáltásokkal zárta a NATO-üléseket vezérkari főnökként, az ukrán álláspontot képviselve a magyar helyett

Egy lakossági fórumon arról beszélt, hogy neki kiváló ukrán kapcsolatai vannak, és a megfelelő pillanatban elő tudja szedni a szükséges telefonszámokat Ukrajna felé

Múlt csütörtökön Ruszin-Szendi Magyar Péterrel közösen egy hangfelvétellel igyekezett támadni a magyar haderő fejlesztését

Rá egy napra, azaz pénteken az ukrán titkosszolgálat egyértelmű diplomáciai támadásba lendült Magyarország ellen

Magyar Péter ebben a konfliktusban pedig nem Magyarország, hanem az ukrán álláspont oldalára helyezkedett

A Nemzetbiztonsági Bizottság e heti ülése után már azt is tudni lehet, hogy az ukránok által május 9-én közzétett videó, amelyen két ember elfogása látható, akiket azzal gyanúsítanak, hogy Magyarországnak kémkedtek, több mint egy hónappal ezelőtti történéseket mutat be. Magyarul már rég megtörténhetett a letartóztatás, ahhoz képest, amikor be is számoltak minderről az ukránok. Kocsis Máté ezért is mondta, hogy a jelek szerint összejátszottak az ukrán titkosszolgálatok a Tiszával, amelynek vezetője épp egy nappal azelőtt posztolt egy hangfelvételt, amelynek célja a magyar honvédség támadása volt – emlékeztetett Deák Dániel.