Deák Dániel: Magyar Péter leleplezése egy blöff

„Magyar Péter szerdán jelentette be, hogy csütörtök reggel 9-kor nyilvánosságra hoz egy hangfelvételt, amit a Fidesz »őszödi beszédeként« emlegetett. A Tisza-vezér aztán valóban meg is osztott az ígért időben egy felvételt, amin Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Böröndi Gábor vezérkari főnök kinevezésekor – 2023 áprilisában – elmondott beszédének egy rövid, kivágott részlete hallható” – emlékeztetett Deák Dániel, a XXI. század vezető elemzője Facebook-oldalán, aki egy gyorselemzést is közzétett az ügyről.

Magyar Péter nagy leleplezése valójában csak egy nagy blöff volt. „Lebuktatta” a honvédelmi minisztert, hogy az végzi a dolgát és fejleszti a hadsereget egy háborús időszakban. Az igazán nevetséges az, hogy a Telex, a 444 és a többi külföldről finanszírozott sajtótermék kritika nélkül napok óta reklámozza ezt a „nagy leleplezést”, miközben a hangfelvételben valójában semmi nincsen!

– állapította meg a szakértő.

Deák Dániel szerint a Magyar Péter által által nyilvánosságra hozott felvételen a honvédelmi miniszter ebben „egy valóban ütőképes, harcképes magyar haderő” felépítéséről beszél, továbbá arról, hogy a Honvédségnek szakítania kell a korábbi „békementalitással”.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf tehát kifejti, hogy háborúk korát éljük, ezért készülni kell a háborúra, és honvédséget így már nem az elmúlt évtizedekben megszokott békementalitásban kell tartani.

– írta Deák Dániel.

„Szalay-Bobrovniczky már kinevezésekor elmondta, hogy a háborúk korában a békéhez erő, méghozzá elrettentő erő kell, ezért kell fejleszteni a magyar haderőt, és Magyarországot fel kell készíteni egy esetleges háborúra. Az Ukrajna EU-csatlakozása mellett kiálló, a brüsszeli háborúpárti politikusok érdekeit kiszolgáló Tisza Párt vezére ezt a felvételt próbálja most »őszödi beszédként« tálalva eladni” – zárta elemzését a szakértő.

Mint ismert Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is reagált az ügyre.

Én egy Magyarország fegyveres védelmére kész és alkalmas hadsereget építek! Mert a békéhez erő kell!

– írta ki közösségi oldalára a Szalay-Bobrovniczky Kristóf.