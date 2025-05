Deák Dániel: A Harcosok Klubja nagyon komoly újításnak minősül, nemcsak a magyar politikai életben, hanem egész Európában

A Harcosok Klubja rendezvénnyel a Fidesz egy új fejezetet nyitott a politikai rendezvények területén – mondta Deák Dániel a Magyar Nemzetnek. A XXI. Század Intézet vezető elemzője elmondta, hogy az Orbán Viktor által életre hívott digitális klubhoz a miniszterelnök várakozása szerint százezernél is több ember fog majd csatlakozni.

Ilyet még Európában senki sem csinált és senki sem látott. A Harcosok Klubja nagyon komoly újításnak minősül, nemcsak a magyar politikai életben, hanem egész Európában

– mondta.

Mint fogalmazott, végtelen profizmus jellemezte az egész rendezvényt, ami azt mutatja, hogy a Fidesz egy dinamikus, folyamatosan megújulásra képes politikai erő.

A Fidesz minden választási időszakban, minden választási kampány előtt látja, hogy mi az az irány, amit képviselni kell, és milyen irányba kell elmozdulnia a politikai kommunikációnak, melyek azok az eszközök, amelyekkel győzelemre viheti a jobboldali politikai közösséget.

Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok klubja - A kezdet elnevezésű rendezvényen a budapesti BOK Csarnokban 2025. május 18-án.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs / MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Deák Dániel azt mondta, látható, hogy a Fidesz megint képes volt a teljes megújulásra, a 2022-es választás előtt is hasonlót láthattunk.

A miniszterelnök is azt mondta, hogy ez a győzelemhez vezető út

– idézte fel Orbán Viktor gondolatát a szakértő.

Deák Dániel beszélt Magyar Péterről is, aki szerinte az online térben egy hamis világot épített fel, ezért is fontos, hogy a jobboldal felvegye a harcot a virtuális világban is. Véleménye szerint így szembesíthetik Magyar Pétert a valósággal, és a Fidesz egy erős közösséget alakíthat ki az online térben.