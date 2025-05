Deák Dániel: Zelenszkij leleplezte Magyar Pétert

Az ukrán elnök a Tisza Pártra hivatkozva azt állítja, hogy a magyarok támogatják Ukrajna uniós tagságát. Magyar Péter meddig csinálhat úgy mintha Zelenszkij elnök nem is leplezte volna le azt, hogy a Tisza párt a magyar érdekekkel szemben Ukrajnát támogatja?

Korábban nem sejtettük, hogy miért tette rá a pártszavazására Magyar Péter Ukrajna EU-tagságának a kérdését, de ma már teljesen egyértelmű. Az volt a célja, hogy Brüsszelnek és Zelenszkijnek is adjon a kezébe egy bizonyítékot arra, hogy a magyarok támogatják Ukrajna uniós tagságát. Ezt most a gyakorlatban is láttuk megvalósulni: Zelenszkij már erre hivatkozva terjeszti mindezt a nemzetközi sajtóban.

Ez az eset is rávilágít, milyen nagy tétje van a most indult Voks 2025-nek, ami nemcsak uniós szinten, hanem belpolitikai szinten is megmutatja, hogy mit is gondolnak valójában a magyarok Ukrajna uniós tagságáról.

Azon pedig, hogy a Tisza nem a magyarok érdekét képviseli, Kollár Kinga kijelentése után nem lehet meglepődni. Nyíltan bevallották, hogy ők abból akarnak politikai hasznot húzni, hogy a magyaroknak ártanak. Nekik nem a magyar emberek a fontosak, hanem a hatalom, ehhez a választók számukra csak eszköz.



Orbán Viktor a parlamentben azt mondta: Zelenszkij átlépett egy határt: megállapodott Brüsszellel a gyorsított uniós csatlakozásról, és nyíltan ukránbarát kormányt akar Magyarországon. Az meddig tolerálható, hogy az ukrán elnök, Zelenszkij és brüsszeli szövetségesei egyre nyíltabban beavatkoznak a magyar belpolitikába, közéletbe Ukrajna gyorsított EU tagságának az elfogadtatása érdekében?

Már a 2022-es választásnál is látszott, hogy Brüsszel és Zelenszkij is egy ukránbarát kormányt szeretne Magyarországon, de ezt most teljesen egyértelművé tette. Lényegében megfenyegette a magyar miniszterelnököt és a Tisza párt szavazására hivatkozva valóságot állított. Orbán Viktor jelezte a parlamentben, hogy eddig kerülte a direkt vitát az ukrán elnökkel, de most már kénytelen volt keményen reagálni Zelenszkij állításaira.