Debreceni VSC: Feltörték Brandon Domingues autóját

A Debreceni VSC szurkolói számára nem alakult fényesen a legutóbbi NB I-es forduló. A csapat az MTK Budapest ellen elért döntetlennel ugyan átmenetileg a 9. helyre lépett előre a 12 csapatos bajnokságban, ám a helyezés a forduló további eredményeitől függően még változhat. Ráadásul nemcsak a pontvesztés okozott bosszúságot: a DVSC egyik kulcsjátékosát, Brandon Dominguest, egy váratlan incidens is érte - számolt be a Haon.

Debreceni VSC Fotó: TUZSON TURJANYI

A Debreceni VSC légiósa nem veszítette el a hidegvérét

A portugál-francia légiós, aki a találkozón kezdőként lépett pályára, néhány órával a meccs után saját Instagram-sztorijában számolt be arról, hogy feltörték méregdrága, matt ezüst színű Mercedesét. A videón látható, hogy az autóban üvegszilánkok borították az üléseket, és bár nem derült ki, hogy elvittek-e bármit, a kár nyilvánvalóan jelentős.

Domingues angol nyelvű megjegyzése a történtekhez mindenesetre meglepő nyugalmat tükrözött:

„Not nice to do, but it's okay... it's just a car.”

(„Nem szép dolog ilyet csinálni, de rendben van… ez 'csak' egy autó.”)

Domingues az utóbbi időben egyre nagyobb szerepet kapott a csapatban, és posztjaival is előszeretettel mutatja be életét a debreceni mindennapokban. Az autójáról korábban több alkalommal is megosztott képeket, így nem csoda, hogy a Loki-szurkolók különösen együttéreznek vele ebben a nehéz helyzetben. Remélhető, hogy az elkövetők előkerülnek, és az ügy nem marad következmények nélkül.

A Debreceni VSC a következő fordulóban a Puskás Akadémiával csap össze

A Debreceni VSC nem sokat pihenhet: a következő bajnoki fordulóban szombaton 14:30-tól Felcsúton lép pályára a Puskás Akadémia ellen. A csapat számára kulcsfontosságú lenne a győzelem, hogy stabilizálja helyét az élvonal középmezőnyében.