Költségvetési Tanács: jövőre nem költ kevesebbet egészségügyre a kormány

A Költségvetési Tanács a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat tervezetéről kiadott véleményében nem állította, hogy az egészségügyre fordított kiadások csökkennek jövőre – írta szerda reggeli közleményében Horváth Gábor, a tanács elnöke. Kedden nyújtotta be nyújtotta be a kormány a parlamentnek a 2026-os költségvetésről szóló törvényjavaslatot, a dokumentum átadásán szóba került a három tagú testület véleménye, amelyből bizonyos sajtóorgánumok azt emelték ki, hogy a KT kevesli az egészségbiztosítási alap kiadásait, tehát kevesebbet fordítana jövőre az egészségügyre. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszer ezt cáfolta, ugyanakkor azt is mondta,

szerinte nem volt elég alapos a Költségvetési Tanács, amikor azt állapította meg, hogy kevesebbet költenek egészségügyre.

A KT elnöke válaszában arra hivatkozik, hogy a testület a véleményében az Egészségbiztosítási Alap három legjelentősebb bevételi forrását: a szociális hozzájárulási adóból, a járulékokból (a társadalombiztosítási járulék Egészségbiztosítási Alapot megillető részéből és az egészségbiztosítási járulékból álló), valamint a Költségvetési hozzájárulások cím alatt előirányzott támogatásokból származó működési bevételét értékelte.

Utóbbi csökkenését több mint ellensúlyozza az első két soron tervezett magasabb összegű bevétel.

A vélemény az egészségügyet érintően továbbá megállapítja az állami beruházási fejezet kiadásainak egészségügyi és szociális intézmények felújításaihoz kapcsolódó tervezett növekedését, valamint az egészségügyi intézményeknek juttatandó többletforrás szerepeltetését a tervezetben.

A tanács tagja egyébként Horváth Gábor elnök mellett Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke és Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank vezetője