Egy perc alatt 800 ezret keresett a magyar sztár a fővárosi megbízással

Gyakran gondoltok arra napközben - mondjuk először olyan reggel 9 körül, miután elindítottátok a gyerkőcöket az oviba, iskolába, aztán este altatás után, amikor több mint egy órás, vagy egy hosszú hét után, amikor betegek voltak a gyerekek és mindenki otthon maradt - , hogy Úristen, nem bírom, iszonyú fáradt vagyok, holnap esküszöm felülök az első repülőre, és megyek a tengerhez. Jó, nem lehet, majd nyáron. Azért egy vidéki wellness szállodába elmehetnék, legalább egy napra, olvasnék, és nem csinálnék semmit, csak pihennék. Nem, sajnos nem lehet, ennyi időm nincs. De miért nem mész el pár órára a Széchenyibe? -Kérdi a kis angyalka a vállamon - csak amíg a gyerekek a bölcsiben vannak. Hm? Fürödhetsz bent is, kint is. Szaunázhatsz, napozhatsz még novemberben is a teraszon, felszökhetsz a Pálmaházba, ami olyan, mint egy dzsungel, csak ülj bele a hintába, és ringatózz! Jöhet egy koktél? És tudom, hogy nem gondoltál erre, de képzeld itt van, egészen közel, a város közepén.