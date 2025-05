Egyházi szeretetszolgálat rekordjai: 285 ezer segített élet, és egy kárpátaljai család, akikről 8 éve nem mondtak le

Több mint 285 ezer rászorulón segített az elmúlt nyolc évben a Szeged-Csanádi Egyházmegye Karitásza – erről számolt be Kothencz János egy sajtótájékoztatón. A diakónus szerint a most megválasztott pápa is a szociális egyház útját követi. Az egyház nemcsak lelki, hanem mindennapi támogatást is nyújt, idősgondozással, hajléktalanellátással és oktatással.

Kothencz János diakónus, a Szeged-Csanádi Egyházmegyei Karitász vezetője tartott hétfőn sajtótájékoztatót az elmúlt nyolc év tevékenységéről a Gál Ferenc Egyetem Glattfelder Gyula termében – írja a Delmagyar.hu Az egyházi szeretetszolgálat rekordjai Egyházmegye és szociális kereszténység Kothencz János diakónus elmondta, hogy az egyházmegye sokrétű szocio-karitatív tevékenységet végez. Intézményeikben olyan feladatokat látnak el, amelyek az egyházak hagyományos küldetései közé tartoznak. Az egyház megye több tízezer embert támogat folyamatosan. A diakónus hozzátette, hogy a jelenlegi XIV. Leó pápa névbeli elődjéhez, XIII. Leó-hoz köthető több szociális jellegű enciklika is. Az új pápa a szociális egyház útján A frissen megválasztott pápa egy beszédében elmondta, hogy XIII. Leó pápa szociális irányait tartotta szeme előtt egyházfői nevének kiválasztásakor. És ma az egyház mindenkinek felajánlja szociális doktrínája örökségét válaszként az újabb ipari forradalomra és a mesterséges intelligencia fejlődésére, amelyek új kihívások az emberi méltósággal, az igazságossággal és a munka védelmével szemben – jelentette ki XIV. Leó. Hajléktalanok és idősgondozás A Szeged-Csanádi Egyházmegye magyarországi egyházmegye sajtótájékoztatóján Kothenz János arról is beszélt: az egyházmegye közel száz köznevelési intézményben nyolcezer gyermeket oktat négy vármegyében, míg a Gál Ferenc Egyetem karain háromezer hallgató tanul. A Bálint Sándor Egyházmegyei Szeretetszolgálat többek között idősgondozással, étkeztetéssel, hajléktalanellátással és házi segítségnyújtással foglalkozik. Az elmúlt öt évben mintegy ötezer rászorulót láttak el. A Grosics Akadémián 300 fiatal sportol rendszeresen, a Szent Gellért Fórum rendezvényein hat év alatt több mint 24 ezren vettek részt. A Karitászon keresztül az elmúlt nyolc évben több mint 285 ezer rászorulón segítettek, köztük egy kárpátaljai családon, akiket a mai napig támogatnak. Részletes információkat a sajtótájékoztatóról itt olvashat.

