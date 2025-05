Egyre nagyobb bajban van Ruszin-Szendi Romulusz, akár tíz évet is kaphat

Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök beszédet mond a Tisza Pártnak az 1848-1849-es forradalomról szóló megemlékezésén, a budapesti Andrássy úton, 2025. március 15-én. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A Budapesti Rendőr-főkapitányságtól az országos hatáskörrel rendelkező Nemzeti Nyomozó Irodához (NNI) került Ruszin-Szendi Romulusz villaügye - derült ki az Origó által megismert hatósági határozatból. Az ügyben különösen jelentős, azaz ötszázmillió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt zajlik az eljárás, ismeretlen tettes ellen. Mindezekért akár tíz év is kiszabható.

Félmilliárdot meghaladó felújítás

Ahogy arról beszámoltunk, Magyar Péterék honvédelmi tanácsadójának villabotrányával kapcsolatos feljelentés először az ügyészséghez, onnan pedig a BRFK-hoz került. A rendőrség el is indította a nyomozást, ám az Origo birtokába került határozat szerint ez az eljárás lett áttéve az NNI-hez. Az ügy előzménye, hogy Tényi István és a Mi Hazánk Mozgalom azután fordult a hatósághoz, hogy a sajtóban több cikk is megjelent a volt vezérkari főnök luxusvillájával kapcsolatban. Az összesen 928 millió forintért épült, Dunakeszin létesített ingatlant 244 millió forintnál is többért vásárolták meg, majd több mint félmilliárd forint értékben végeztek rajta felújításokat.