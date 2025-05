A jövőben nem lesznek évszakok, erre figyelmeztetett a szakértő

Az ELTE Meteorológiai Tanszékének friss kutatása szemléletesen mutatja be, hogyan tolódtak el az évszakok határai Magyarországon az elmúlt évtizedekben. Bár sokan továbbra is a napi időjárással foglalkoznak, és a hűvös május miatt panaszkodnak, a mérések szerint az év ezen időszaka valójában kissé melegebb volt az átlagosnál. A klímaváltozás jeleiről és az előrejelzés alakulásáról a lap Németh Lajos meteorológust is megkérdezte, aki legutóbb arról is beszélt, mire számíthatunk május hátralévő részében.

Ilyen lesz a májusi időjárás. Mutatjuk milyen az előrejelzés.

Fotó: Unsplash

A teljes cikket itt olvashatja el.

Hétvégi előrejelzés

Szombat

Nyugaton már ragyogó napsütés valószínű, de keleten még lehetnek erősen felhős tájak - és itt akár zápor is előfordulhat. 16-17 fok körül várható a maximum. Gyakran lesz élénk az északias szél.

Vasárnap

A sok napsütés mellett gomolyfelhők jelennek meg az égen, de csapadék sehol sem alakul ki. Az északias szél megélénkül. 20-21 fok köré melegszik a levegő. Élénk lesz az északnyugati szél.